Sven Mislintat vor Wechsel zum FC Liverpool? So ist der aktuelle Stand

Sven Mislintat wird nach seinem Abschied vom VfB Stuttgart mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht. Der 50-Jährige kann sich den Job als Sportdirektor bei den Reds zwar vorstellen, Gespräche wurden aber noch nicht geführt.

Der VfB Stuttgart verkündete am Mittwoch, dass der Verein und Sportdirektor Sven Mislintat per sofort getrennte Wege gehen. Wenig später kochten Gerüchte um Mislintat und den FC Liverpool hoch. Ein Angebot oder Gespräche seitens der Reds gibt es allerdings noch nicht.

Der Paukenschlag der Mislintat-Trennung vom VfB Stuttgart ist noch nicht verdaut und schon ranken sich Gerüchte um den nächsten Karriereschritt des 50-Jährigen. Sky Sport berichtete am frühen Mittwochabend, dass Mislintat zum FC Liverpool wechseln könnte.

Liverpool noch ohne Kontakt zu Mislintat

90min hat aus dem Umfeld des FC Liverpool erfahren, dass es bislang weder ein Angebot noch Gespräche mit Mislintat gegeben hat.



Bei den Reds wird der Posten des Sportdirektors am Saisonende frei, da Julian Ward den Verein verlassen wird. Unseren Informationen zufolge kam die Entscheidung Wards für den LFC völlig aus dem Nichts.



Zwar ist bereits sicher, dass Liverpool einen externen Nachfolger verpflichten wird, aktuell zögern die Reds mit der Suche aber, da der Verein zeitgleich einen neuen Besitzer sucht. 90min-Infos zufolge geht die Tendenz aber dahin, die Suche nach einem neuen Sportdirektor abseits davon, wer den Verein übernehmen wird, aufzunehmen und möglicherweise auch sogar abzuschließen.

Mislintat liebäugelt mit Rückkehr in die Premier League

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Mislintat den vakanten Posten in Liverpool übernehmen könnte.



Der Ex-Stuttgarter liebäugelt mit der Aussicht, in die Premier League zurückzukehren und zudem wieder mit Jürgen Klopp vereint zu sein; das Duo arbeitete in der Vergangenheit bereits mit außerordentlichem erfolg beim BVB zusammen.



Zeitnah dürften daher Gespräche zwischen dem 50-Jährigen und den Reds aufgenommen werden.

