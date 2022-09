Tel auf Platz 4: Die jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte

Die jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte: Mathys Tel steht nach seinem Tor gegen Stuttgart auf Platz vier.

Mathys Tel hat gegen den VfB Stuttgart sein erstes Bundesliga-Tor geschossen und löst damit Jamal Musiala als jüngster Bayern-Torschütze in der Historie ab. In Summe schafft es der junge Franzose aber nur auf Rang vier, weil auch andere Spieler - mehrheitlich vom BVB - auch schon sehr früh mit dem Knipsen angefangen haben. Wir werfen einen Blick auf die Top 10.

1. Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

Alter beim ersten Tor: 16 Jahre, 28 Tage



BVB-Sturm-Juwel Youssoufa Moukoko war schon in den Juioren-Klassen seinem Alter voraus und hat Jahr für Jahr unglaublich viele Tore erzielt. Der Mittelstürmer debütierte bereits kurz nach seinem 16. Geburtstag in der Bundesliga und benötigte nicht mal einen Monat für seinen ersten Treffer. Am 18. Dezember 2020 beim 1:2 bei Union Berlin war es so weit. Ein Rekord für die Ewigkeit?

2. Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Alter beim ersten Tor: 17 Jahre, 1 Monat, 3 Tage



Florian Wirtz kommt auf Rang zwei in der Rangliste, war bei seinem ersten Treffer beim 2:4 gegen die Bayern (6. Juni 2020), aber schon gut ein Jahr älter als Moukoko. Dafür konnte sich der Leverkusener in der Bundesliga auch direkt etablieren und verzaubert die Fans mit seiner Technik und seiner Kreativität. In Leverkusen kann man es kaum abwarten, dass das Top-Talent nach seinem Kreuzbandriss zurückkehrt.

3. Nuri Sahin (Borussia Dortmund)

Alter beim ersten Tor: 17 Jahre, 2 Monate, 21 Tage



Rang drei geht an einen weiteren BVB-Akteur. Nuri Sahin schaffte es aus der eigenen Jugend hoch ins Profi-Team und spielte so stark, dass ihn Real Madrid kaufte. Schade, dass seine Karriere einen nicht ganz so positiven Verlauf genommen hat. Mit seinem Debüt-Tor gegen den 1. FC Nürnberg am 26. November 2005 war er zu dieser Zeit der jüngste Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Dabei glänzte Sahin ansonsten mehr als Stratege im zentralen Mittelfeld.

4. Mathys Tel (FC Bayern)

Alter beim ersten Tor: 17 Jahre, 4 Monate, 14 Tage



Mathys Tel hat noch nicht so viele Bundesliga-Minuten erhalten, bei seinem ersten Startelfeinsatz gegen den VfB Stuttgart aber prompt getroffen. Die Münchner haben das französische Top-Talent im Sommer für viel Geld verpflichtet und hoffen darauf, dass er zu einem Weltklasse-Stürmer reift. Der Start fällt schon mal vielversprechend aus.

5. Tom Rothe (BVB)

Alter beim ersten Tor: 17 Jahre, 5 Monate, 18 Tage



Tom Rothe hat erst 94 Minuten in der Bundesliga absolviert, dafür aber immerhin schon ein Tor erzielt. Der BVB-Spieler schoss beim 6:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg (April 2022) einen Treffer, spielt aktuell im Profi-Team aber sonst eigentlich noch keine große Rolle. Immerhin ist der Linksverteidiger aber der beste Abwehrspieler in diesem Ranking.

6. Julian Draxler (Schalke 04)

Alter beim ersten Tor: 17 Jahre, 6 Monate, 12 Tage



Draxler zeigte bereits in seinen ersten Einsätzen, dass er ein enormes Potenzial besitzt und konnte sich auf Anhieb durchsetzen. Der Offensive Mittelfeldspieler traf erstmals beim 2:0-Sieg gegen St. Pauli am 1. April 2011. Eine Welt-Karriere schien früh vorprogrammiert zu sein. So ganz konnte Draxler die hohen Erwartungen aber nicht erfüllen.

7. Timo Werner (VfB Stuttgart)

Alter beim ersten Tor: 17 Jahre, 6 Monate, 16 Tage



Der Angreifer sorgte schon früh mit seinem Tempo und seinem Drang zum Tor für Furore. Zwar konnte er sich erst in Leipzig als Top-Stürmer etablieren, jedoch zeigte er auch beim VfB Stuttgart schon tolle Ansätze. So auch bei seinem ersten Treffer beim 1:1 gegen Frankfurt im September 2013.

8. Jamal Musiala (FC Bayern)

Alter beim ersten Tor: 17 Jahre, 6 Monate, 23 Jahre



Musiala widerlegt den Glauben, dass man sich beim FC Bayern als junges Talent nicht durchsetzen kann. Der offensive Mittelfeldspieler brillierte gleich von Beginn an mit seiner großartigen Technik und zeigte sich gleichermaßen torgefährlich. Beim 8:0 gegen Schalke 04 am ersten Spieltag der Saison 2020/21 erzielte Musiala seinen ersten Treffer. Weitere Buden sollten schnell folgen.

9. Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

Alter beim ersten Tor: 17 Jahre, 6 Monate, 30 Tage



Christian Pulisic ist der vierte Dortmunder, der in diesem Ranking auftaucht. Der trickreiche amerikanische Flügelspieler hat im April 2016 beim 3:0-Sieg gegen Hamburg seinen ersten Treffer erzielt. Aktuell kickt der Offensivspieler für den FC Chelsea, wo er es allerdings schwer hat, regelmäßig zum Einsatz zu kommen.

10. Lars Ricken (Borussia Dortmund)

Alter beim ersten Tor: 17 Jahre, 8 Monate, 1 Tag



Man bringt Lars Ricken immer nur mit seinem berühmten Champions-League-Finaltor in Verbindung. Dabei hat er in jungen Jahren auch in anderen Spielen großartige Leistungen gezeigt. So zum Beispiel am 11. März 1994, als er beim 2:1-Sieg gegen Duisburg traf. Zu diesem Zeitpunkt war Ricken der jüngste Bundesliga-Torschütze der Geschichte. Heute sorgt er dafür, dass 50 Prozent der Top 10 aus Dortmundern besteht.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Tel auf Platz 4: Die jüngsten Torschützen der Bundesliga-Geschichte veröffentlicht.