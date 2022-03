Thomas Müller erzielte in Amsterdam sein 43. Länderspieltor und rückte in der ewigen DFB-Torschützenliste auf den selben Rang wie Ehrenspielführer Uwe Seeler

Es bescherte der DFB-Elf zwar keinen Sieg – aber Thomas Müller rückte durch seinen Treffer in der ewigen Torschützenliste der deutschen Fußball-Nationalmannschaft einen Platz nach oben.

Für Thomas Müller hatte es am vergangenen Samstag in Sinsheim noch nicht geklappt. Durch seinen verschossenen Elfmeter gegen Israel hatte der 32-Jährige sein 43. Länderspieltor verpasst. Beim 1:1 in Amsterdam gegen die Niederlande aber traf der Angreifer des FC Bayern München und zog in der ewigen Torschützenliste der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Ehrenspielführer und HSV-Legende Uwe Seeler, 85, gleich.

"Es war ein toller Moment", sagte Müller zum Treffer mit dem linken Fuß, den er so beschrieb: "Ich habe den Ball mit vollem Risiko genommen, dann ab in die Maschen. War ein gutes Gefühl."

Platz Spieler Länderspiele Tore 1. Miroslav Klose 137 71 2. Gerd Müller 62 68 3. Joachim Streich 98 53 4. Lukas Podolski 130 49 5. Jürgen Klinsmann 108 47 6. Rudi Völler 90 47 7. Karl-Heinz Rummenigge 95 45 8. Uwe Seeler 72 43 9. Thomas Müller 112 43 10. Michael Ballack 98 42

Bis Müller mit Miroslav Klose gleichzieht, ist es noch ein weiter Weg: Klose führt die Liste der Länderspiel-Tore mit 71 Treffern an, gefolgt von Gerd Müller, der insgesamt 68 Mal traf.

Thomas Müller trifft bei Test gegen Niederlande

Thomas Müllers Tor reichte am Dienstagabend auch nicht zum Sieg. Nach einem lange dominanten Auftritt im Prestigeduell mit Erzrivale Holland war das 1:1 (1:0) in der niederländischen Metropole am Ende ein gerechtes Ergebnis.

Auch wenn Hansi Flick in seinem neunten Spiel als Bundestrainer erstmals keinen Sieg bejubeln konnte, kann er der Auslosung der WM-Gruppen an diesem Freitag in Katars Hauptstadt Doha entspannt entgegenblicken. Vier Jahre nach dem Vorrunden-Aus in Russland muss das DFB-Team auch eine schwere Gruppe nicht fürchten.

Beim ersten großen WM-Test vor rund 50.000 Zuschauern steckte das deutsche Team auch hochkarätige Ausfälle lange weg. So fehlten aus dem Bayern-Block in Kimmich, Goretzka, Süle und Gnabry vier potenzielle Stammkräfte. Flick kreierte neue Optionen wie die U21-Europameister Nico Schlotterbeck und David Raum in der Abwehr oder Jamal Musiala. Das Bayern-Talent spielte auf der Kimmich-Position im defensiven Mittelfeld frech auf und bereitete auch das Tor von Müller vor.

