Falls Gareth Southgate entlassen wird, kann sich Thomas Tuchel den Job bei der englischen Nationalmannschaft sehr gut vorstellen.

Nach seinem überraschenden Aus beim FC Chelsea ist Thomas Tuchel der begehrteste Trainer auf dem Markt. Offenbar kann sich der deutsche Übungsleiter in Zukunft eine Anstellung als Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft vorstellen.

Bei Bayer 04 Leverkusen hat Tuchel zuletzt abgesagt, gemeinhin gilt der Ex-Dortmunder und -Mainzer als Schattenmann von Julian Nagelsmann beim FC Bayern. Die Gedankenspiele des Champions League-Siegers von 2021 gehen offenbar aber in eine ganz andere Richtung.



Laut dem in der Regel sehr gut informierten Bild-Reporter Christian Falk kann sich Tuchel ein Engagement als Nationaltrainer Englands vorstellen.

Falls Southgate gehen muss: Tuchel würde England-Job "reizen"

Der amtierende Cheftrainer der Three Lions, Gareth Southgate, steht seit einiger Zeit in der Kritik; zuletzt konnte England in fünf Spielen keinen Sieg einfahren und stieg in die Nations League B ab. Englische Fans im Netz setzen sich vehement für Tuchel als Ablöse für Southgate ein.



Sollte der Posten bei den Three Lions frei werden, würde Tuchel angeblich "reizen". Das würde aber frühestens nach der WM, also im neuen Jahr passieren. In Katar wird Southgate Stand jetzt definitiv für England an der Seitenlinie stehen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Thomas Tuchel kann sich England-Job vorstellen veröffentlicht.