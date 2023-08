von Eugen Epp Am 24. August 1963 erzielte Timo Konietzka für Borussia Dortmund das erste Bundesliga-Tor überhaupt. Doch das Tor für die Geschichte bleibt für immer unsichtbar – kein Fotograf hat es festgehalten.

Am 24. August 1963 war die Fußball-Welt noch in Ordnung. An diesem Tag feierte die neue eingleisige Bundesliga ihre Premiere, mit 16 Teams aus ganz Deutschland. Zwar war die neugegründete Liga Puristen damals schon zu weit entfernt vom Sportsgeist eines Sepp Herberger ("Elf Freunde müsst ihr sein"), aber immerhin begannen alle acht Partien am ersten Spieltag zeitgleich. Wenn auch nicht wie später üblich um 15.30 Uhr, sondern um 17 Uhr am Samstag.

Somit hatten also alle Vereine die gleiche Chance, sich mit dem ersten Bundesliga-Tor in die Geschichtsbücher einzutragen – es gelang am Ende Borussia Dortmund mit Stürmer Friedhelm "Timo" Konietzka. Sein Platz in den Annalen ist Konietzka nicht mehr zu nehmen. Nur ein Bildbeweis dafür fehlt: Es existiert kein Foto von dem allerersten Tor der Fußball-Bundesliga.

Erstes Bundesliga-Tor: Alle Fotografen hinter dem falschen Tor

Der BVB trat am ersten Spieltag vor 32.000 Zuschauern im Weserstadion bei Werder Bremen an. Die anwesenden Fotografen postierten sich allesamt hinter dem Dortmunder Tor, weil sie wohl auf einen Werder-Treffer spekulierten. Und das, obwohl Borussia Dortmund als amtierender Deutscher Meister in die Saison.

Konietzka aber machte ihnen früh einen Strich durch die Rechnung: Schon in der ersten Spielminute – nach nur 58 Sekunden – schoss er das 1:0 für den BVB. Wie es dazu kam, lässt sich nur noch aus Erzählungen rekonstruieren, wie zum Beispiel der des Torschützen selbst: "Der Ball kam nach links auf Lothar Emmerich, er lief bis zur Grundlinie und flankte zur Mitte. Ich stand etwa zehn Meter vom Tor entfernt und brauchte nur noch den Fuß hinzuhalten." Fernsehkameras waren damals nicht im Stadion. Und so bleibt das erste Tor der Bundesliga-Geschichte bis heute unsichtbar.

Der Stürmer bot später sogar eine Belohnung, sollte jemand doch im großen Moment abgedrückt haben. Allerdings ohne Erfolg. Lediglich ein Schwarzweiß-Bild, das ihn nach dem Torerfolg mit hochgerissenen Armen beim Jubel zeigt, gibt es. Das Spiel gewann Bremen übrigens dennoch mit 3:2.

Bundesliga Zimmermann, Mechatroniker, Ingenieur: Das sind die Ausbildungsberufe der Fußballstars 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Lothar Matthäus Als DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus seine Karriere begann, war es noch üblich, dass junge Fußballer einen normalen Beruf lernten. Bei Matthäus war es Raumausstatter. Mehr

Prägende Figur der ersten Bundesliga-Jahre

Konietzka, der im Ruhrgebiet geboren wurde und später die Schweizer Staatsbürgerschaft annahm, hatte schon maßgeblichen Anteil an der BVB-Meisterschaft im Vorjahr gehabt. Damals wurde die Deutsche Meisterschaft noch in einem Endspiel ausgespielt. In den Jahren danach wurde er zu einer der prägenden Figuren in der neugegründeten Bundesliga. 1965 wechselte er zu 1860 München, wo er übrigens gleich in seinem ersten Spiel erneut das erste Tor der neuen Bundesliga-Saison erzielte.

Insgesamt kam Konietzka auf 100 Spiele und 72 Tore – ohne Elfmeter, wie er stets betonte: "Nur Gerd Müller hat eine bessere Quote als ich." Nach wie vor hält er damit den Rekord für die meisten Treffer in den ersten 100 Partien, 1966 gewann er zudem mit den Löwen die Meisterschale.

Fußball-Bundesliga Vom Hirschkopf über Kondome bis zu Gazprom – eine Auswahl aus 50 Jahren Trikotwerbung 1 von 13 Zurück Weiter 1 von 13 Zurück Weiter Der Erfinder der Trikot-Werbung in Deutschland: Günter Mast, Chef des Kräuterlikör-Herstellers Jägermeister aus Wolfenbüttel, wollte eine neue Form der Werbung finden und entdeckte dafür den Fußball. Da Eintracht Braunschweig damals eine große Nummer in der Bundesliga war und gleich in der Nachbarschaft von Wolfenbüttel lag, wandte sich Mast 1972 mit seiner Idee an den Verein. Der sagte schnell zu, weil er in Finanznöten steckte. Zuerst ersetzte das Jägermeister-Logo das Vereinswappen, um das Werbeverbot zu umgehen! Am 24. März 1973 liefen die Braunschweiger im Heimspiel gegen Schalke 04 das erste Mal mit dem Hirschkopf auf der Brust auf. Sieben Monate später knickte der Deutsche Fußball-Bund ein und erlaubte die Werbung auf dem Trikot. Die Eintracht kassierte 100.000 Deutsche Mark pro Jahr für den Deal. Mehr

Sechs Monate Sperre – und der Wechsel in die Schweiz

Sein Abschied aus der Bundesliga war aber unrühmlicher Natur: Konietzka sah im Oktober 1966 ausgerechnet im Spiel gegen seinen Ex-Verein Dortmund Rot. Er soll den Schiedsrichter tätlich angegangen haben. Dieser protokollierte im Spielbericht einen Stoß vor die Brust und einen Tritt gegen das Schienbein, zudem soll der Spieler ihm die Pfeife weggeschlagen haben. Konietzka selbst gab nur zu, den Schiedsrichter gerempelt zu haben. Er wurde dennoch für sechs Monate gesperrt.

Danach zog es ihn in die Schweiz, die zu seinem weiteren Lebensmittelpunkt wurde. Dort lernte er seine Frau kennen, baute ein Gasthaus auf, übernahm nach der Karriere einige Trainerjobs. Mit dem FC Zürich wurde er als Trainer dreimal Schweizer Meister. 2012 starb Timo Konietzka im Alter von 73 Jahren – wegen einer unheilbaren Erkrankung wählte er den Tod durch Sterbehilfe.

Quellen: Bundesliga / "Kicker" / DFB