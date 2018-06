Die Enttäuschung über das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft sitzt tief. Doch die Spielerfrauen versuchen, ihre Männer aufzumuntern. Toni Kroos’ Ehefrau Jessica macht ihrem Mann auf Instagram eine Liebeserklärung. "Egal wie es bei der WM gelaufen ist, Du bist und bleibst unser HELD", schreibt sie.

Im Spiel gegen Schweden ist Kroos noch gefeiert worden, weil er in der letzten Minute des Siegtreffer geschossen hatte. Die aufmunternden Worte seiner Frau tuen da sicherlich gut. Doch es ist auch nicht das erste Mal, dass sie rührende Worte auf Instagram postet. Zuletzt zum Beispiel an Toni Kroos’ Geburtstag: "Dankbar so einen tollen Menschen an meiner Seite zu haben! Ich liebe Dich!" Bei so viel liebevoller Aufmunterung wird Toni Kroos sicherlich auch bald das frühe Ausscheiden verkraftet haben.