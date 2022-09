Toprak und Co.: So läuft es bei den Werder-Abgängen

So läuft es bei den Werder-Abgängen Toprak, Nawrocki, Beste, Straudi und Badije.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen konnte im Sommer den Großteil des Kaders zusammenhalten. Doch auch an der Weser gab es natürlich Abgänge. Wie läuft es derzeit bei ihnen? Eine Übersicht.

1. Ömer Toprak

Der ehemalige Werder-Kapitän verlängerte im vergangenen Sommer seinen Vertrag bei den Grün-Weißen nicht und wechselte ablösefrei in die Türkei zu Antalyaspor. Dort lief es für den Innenverteidiger zunächst gut, er war gesetzt. Doch seit Mitte August fehlt Toprak aufgrund einer unbekannten Verletzung.

2. Maik Nawrocki



Der Innenverteidiger wechselte für 1,2 Millionen Euro per Kaufoption von Bremen aus zu Legia Warschau. Dort ist der Pole nach einer Verletzung in den ersten Spielen wieder voll gesetzt und spielte in den vergangenen beiden Liga-Spielen auch wieder die vollen 90 Minuten.

3. Jan-Niklas Beste

Beste wechselte im Sommer für kolportierte 350.000 Euro zum Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Dort macht er derzeit damit weiter, womit er letzte Saison aufgehört hat: mit Scorerpunkten sammeln. Beste gelangen als Außenspieler bisher vier Torbeteiligungen nach neun Spielen. In der vergangenen Saison waren es in Regensburg, wo er auf Leihbasis spielte, neun Scorer in 26 Partien.

4. Simon Straudi

Der Rechtsverteidiger verließ Werder im Sommer in Richtung Österreich. Dort steht der Italiener bei Austria Klagenfurt unter Vertrag. In den ersten vier Bundesliga-Spielen kam der 23-Jährige auch zum Einsatz. Seit ein paar Wochen fehlt er aber aufgrund einer Adduktorenverletzung.

5. Kebba Badije

Der 23-Jährige ist im Sommer zum Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg gewechselt. Dort ragt der Außenspieler zwar nicht mit starken Leistungen hervor, ist aber Stammspieler. In neun Spielen gelangen ihm zwei Scorer.

