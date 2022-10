Torgefährlicher Torhüter: Die unglaubliche Alisson-Statistik

Die Torvorlage von Alisson Becker beim Spiel von Liverpool gegen Manchester City ist keine Ausnahme für ihn. Er hat eine beeindruckende Tor-Statistik vorzuweisen.

Beim knappen Sieg über Manchester City sorgte mit Alisson Becker ausgerechnet der Torwart des FC Liverpool für die wichtige Torvorlage. Kurios: Das macht er - für einen Keeper - überraschend regelmäßig.

Vorsichtig formuliert: Es ist nicht gerade üblich, dass sich ein Torwart eine direkte Torvorlage sichert.

Umso beeindruckender, dass Alisson Becker genau das am Sonntagabend erreicht hat. Beim 1:0-Sieg von Liverpool über Manchester City war er der ausschlaggebende Punkt dafür, dass Mohamed Salah den Siegtreffer erzielen konnte.

Becker-Torvorlage nicht sonderlich überraschend: Beeindruckende Tor-Statistik des Keepers

Noch bevor der Keeper den in der Luft fliegenden Ball gefangen hatte, rannte der Offensivspieler bereits im Vollsprint auf die gegnerische Hälfte zu. Ein Schema, das nicht gerade unbekannt ist. Becker kannte und sah den Plan von Salah und schaffte es, den Ball genau zu seinem Mitspieler zu schießen. Ein gekonntes Abschirmen gegen Joao Cancelo brachte den Ägypter frei vor das Tor, wo er den Treffer erzielen konnte.

Das Tor von Salah und der Assist entsprechend vom Torhüter. Und das mal wieder!

Bei Twitter wies Duncan Alexander (u.a. The Analyst) darauf hin, dass Becker bereits ein Muster angefertigt hat: In drei seiner vier letzten Saisons konnte er jeweils eine direkte Torvorlage abliefern. In der einen übrigen Saison hat er sogar selbst einen Treffer erzielt.

Als eine "Offensiv-Bedrohung" betitelte er den LFC-Schlussmann passenderweise. Dazu ist er schon jetzt auf Platz zwei der Torhüter mit den meisten Torbeteiligungen in der Premier League. Nur Paul Robinson, der in England primär für Leeds United und Tottenham Hotspur aktiv war (1998 bis 2008), steht noch vor ihm.

Es ist eine ebenso beeindruckende wie kuriose Statistik, in der sich Becker längst einen Namen gemacht hat. Es würde nicht überraschen, sollte es nicht sein letzter Eintrag gewesen sein.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Torgefährlicher Torhüter: Die unglaubliche Alisson-Statistik veröffentlicht.