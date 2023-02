von Eugen Epp In Belgien ist ein Torwart während des Spiels gestorben: Nach einem gehaltenen Elfmeter brach der Keeper plötzlich zusammen. Jede Hilfe kam für den 25-Jährigen zu spät.

Arne Espeel wurde nur 25 Jahre alt – und starb unter ungewöhnlichen Umständen. Espeel spielte als Torwart für den Fußball-Klub KVC Winkel Sport B in der belgischen Reserve-Liga. Beim Stand von 2:1 wurde nach etwa 60 Minuten ein Elfmeter gegen sein Team gegeben.

Espeel gelang es laut der niederländischen Zeitung "Nieuwsblad" den Strafstoß zu parieren. Beim Jubel darüber folgte dann aber der große Schreck: Der Keeper brach plötzlich zusammen und blieb bewusstlos liegen. Schnell wurde Spielern wie Zuschauern der Ernst der Situation bewusst, einige versuchten, erste Hilfe mit einem Defibrillator zu leisten. Espeel wurde in eine Klinik gebracht. Doch vergebens: Er verstarb im Krankenhaus.

Torwart stirbt nach Elfmeter – Bruder muss das Drama mitansehen

Sein Team und auch die Gegenspieler stehen unter Schock. "Es war wirklich schrecklich, das mit anzusehen", sagte der Co-Trainer der Mannschaft. "Das ist eine Katastrophe und ein Schock für alle", erklärte der sportliche Leiter des Vereins gegenüber "Nieuwsblad". "Arne hat sein ganzes Leben für den Verein gespielt und war sehr beliebt. Er war ein sehr sympathischer Typ, immer gut gelaunt und hilfsbereit. Das ist ein wirklich harter Schlag. In erster Linie für seine Familie, aber auch für den Klub." Besonders schlimm: Arne Espeels 20-jähriger Bruder spielt für die gleiche Mannschaft, er musste das Geschehen von der Ersatzbank aus mitansehen.

"Wir sind alle sehr niedergeschlagen", zitiert das Portal "ostbelgiendirekt.be" eine Stellungnahme des Teams von Espeel. "Er spielte seit der Jugend bei uns und war bei allen besonders beliebt. Dass so etwas einem so jungen Mann passieren kann, ist unbegreiflich." Auf seiner Website sprach der Verein in einer Mitteilung der Familie und den Freunden des Torwarts sein tiefes Mitgefühl aus: "Fußball ist Nebensache."

Quelle: "Nieuwsblad" / "ostbelgiendirekt.be" / "KVC Winkel Sport B"