Tottenham lässt Lucas Moura ziehen

Nach fünfeinhalb Jahren trennen sich die Wege von Lucas Moura und Tottenham. Wie Mike McGrath vom Daily Telegraph berichtet, werden die Spurs den auslaufenden Vertrag des Brasilianers nicht mehr verlängern. Tottenham hätte das Arbeitspapier dank einer Option um eine weitere Saison ausweiten können, macht davon aber keinen Gebrauch. Demnach ist Moura im Sommer ablösefrei zu haben.



Der 30-Jährige kann nun mit Vereinen verhandeln und einen Vorvertrag für die nächste Saison unterschreiben. Möglicherweise ergibt sich sogar noch ein Wechsel in der laufenden Transferperiode. Im Sommer soll sich Aston Villa um Moura bemüht haben, damals lehnte Tottenham einen Verkauf aber ab. Der Brasilianer wird außerdem lose mit einer Rückkehr in die Heimat in Verbindung gebracht; Flamengo soll Interesse bekunden.



In der laufenden Saison kam Moura - auch verletzungsbedingt - nur zu elf Pflichtspieleinsätzen für die Spurs, stand nur in zwei Spielen von Beginn an auf dem Platz.

