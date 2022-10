Trainer Potter verspricht: Pulisic mit neuer Chance beim FC Chelsea - Der Stand bei Leipzigs Nkunku

Der neue Chelsea-Trainer Graham Potter hat bestätigt, dass er Außenstürmer Christian Pulisic eine neue Chance geben wird. Der ehemalige Dortmunder war unter Thomas Tuchel aufs Abstellgleis geraten. Potter will sich eine eigene Meinung bilden.

Der neue Chelsea-Trainer Graham Potter hat bestätigt, dass er Außenstürmer Christian Pulisic eine neue Chance geben wird. Der ehemalige Dortmunder war unter Thomas Tuchel aufs Abstellgleis geraten. Potter will sich davon nicht beeinflussen lassen und sich eine eigene Meinung über den 24-jährigen Amerikaner bilden.

Wie 90min am Freitag erfuhr, gab es zwischen Potter und dem neuen Eigentümer Todd Boehly ein Gespräch über Pulisic. Darin soll der Coach darauf bestanden haben, Pulisic eine neue Chance einzuräumen und die zahlreichen Angebote, die schon jetzt für einen Januar-Transfer vorliegen, abzulehnen.

"Ich denke, dass Spieler in ihrer Karriere Phasen durchlaufen, in denen sie aus welchen Gründen auch immer ein wenig leiden müssen und nicht die Spielzeit bekommen, die sie gerne hätten", erklärte der neue starke Mann an der Seitenlinie der Blues. "Das ist Teil des Jobs, es ist Teil der Verpflichtung eines Premier-League-Spielers."

"Es ist nicht einfach, ein Stammspieler in einem Top-Vier-Team zu sein", so Potter weiter. "Ich kann nur sagen, wie er sich mir gegenüber verhalten hat. Er ist sehr positiv, ein intelligenter Kerl, der sich gut ausdrücken kann. Ich werde niemanden nach dem beurteilen, was in der Vergangenheit geschehen ist. Ich werde mir meine eigene Meinung bilden. Hoffentlich entscheidet der Fußball."

Blues weiter an Nkunku dran

Unabhängig von Pulisic führen die Londoner weiterhin Gespräche mit RB Leipzig über einen Wechsel von Stürmer Christopher Nkunku, der sich Anfang des Jahres einer medizinischen Untersuchung bei den Blues unterzogen hat.

Die Gespräche über mögliche Vertrags- oder Ablösekonditionen sind jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Obwohl Chelsea an einer Verpflichtung des Franzosen nach wie vor Interesse zeigt, ist die bereits erfolgte medizinische Untersuchung keine Garantie für einen zukünftigen Deal, wie mehrere Quellen gegenüber 90min betonten.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Trainer Potter verspricht: Pulisic mit neuer Chance beim FC Chelsea - Der Stand bei Leipzigs Nkunku veröffentlicht.