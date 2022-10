Transfer-Experte erklärt: Unter diesen Umständen kann der FC Bayern Harry Kane verpflichten

Harry Kane ist beim FC Bayern angeblich das große Transfer-Ziel für den kommenden Sommer. Ob der Engländer am Ende allerdings wirklich in München landet, weiß keiner. Transfer-Experte Gianluca di Marzio nennt aber Umstände, wie es klappen könnte.

Seit Wochen wird Harry Kane mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Der italienische Transfer-Experte Gianluca di Marzio nennt nun die Umstände, unter denen ein Wechsel nach München tatsächlich wahr werden könnte.

Zuletzt berichtete die Münchener Zeitung tz, dass der FC Bayern München bereit sei, über 100 Millionen Euro Ablöse für Harry Kane auf den Tisch zu legen. Die Bedingung sei, so heißt es in dem Bericht weiter, dass die Parameter zwischen den Bayern und dem Spurs-Stürmer zu 100 Prozent stimmen.

Geht es nach dem italienischen Transfer-Experten Gianluca di Marzio, wird Harry Kane aber wohl nicht zum deutschen Rekordmeister wechseln. Dieser rät ihm zum Verbleib bei den Spurs, nennt aber auch Umstände, wann ein Wechsel an die Isar wahr werden könnte. "Ich denke, das hängt von der Zukunft von Antonio Conte ab. Ob Antonio Conte den Vertrag mit Tottenham verlängern wird. Wenn Antonio Conte bleibt, dann deshalb, weil Tottenham sich wirklich verbessern will und die Premier League und die Champions League gewinnen will", sagte di Marzio gegenüber wettfreunde.net.

Italiener hält Bayern-Wechsel nicht für den richtigen Schritt

Zudem glaubt der Italiener, dass es für den 29-Jährigen nicht der richtige Schritt wäre. "Ich glaube nicht, dass es für Harry Kane der richtige Schritt wäre, jetzt zu Bayern München zu gehen. Es hängt davon ab, was Tottenham in Zukunft machen will. Wie sie in den Wettbewerben abschneiden werden. Es ist noch zu früh, um zu wissen, wie es weitergeht. Es ist schwierig, vorherzusehen, was passiert."

Eines weiß di Marzio aber sicher: der FC Bayern München ist an Harry Kane interessiert. "Bayern München, nachdem Lewandowski an Barcelona verkauft wurde, hat keinen Stürmer wie ihn. Sie haben keinen Lewandowski-Ersatz gekauft. Sie haben Mane, aber Mane ist kein physischer Stürmer. Wenn sie einen Spieler wie ihn brauchen, werden sie es sicher versuchen. Sie werden versuchen, Harry Kane oder einen Spieler, der Harry Kane ähnlich ist, zu bekommen", erklärt der Transfer-Experte.

