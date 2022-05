Transfer zu Manchester United? Frenkie de Jong will lieber beim FC Barcelona bleiben

Wenn es nach Frenkie de Jong geht, wird er auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des FC Barcelona tragen.

Frenkie de Jong möchte beim FC Barcelona bleiben. Das erklärte der niederländische Nationalspieler, um den seit Wochen Wechselgerüchte kursieren. Unter anderem soll der englische Rekordmeister Manchester United Interesse an einem Transfer in diesem Sommer zeigen. Darauf angesprochen sagte de Jong bei ESPN: "Ich möchte lieber in Barcelona bleiben.“

Barca sei sein "Traumklub", so der 24-Jährige weiter: "Das war schon in meiner Kindheit so, und das hat sich nicht geändert. Ich habe meinen Wechsel hierher nie bereut, auch wenn ich gehofft habe, dass wir in dieser Zeit mehr Titel gewinnen."

FC Barcelona: Frenkie de Jong bei United, City und Juventus im Gespräch

De Jong kam 2019 für 86 Millionen Euro Ablöse von Ajax nach Barcelona. Bei den Blaugrana hatte er eine durchwachsene erste Saison und spielte häufig auf einer ungewohnten Position. Anschließend zeigte er ordentliche Leistungen, ohne jedoch zu brillieren wie zuvor in Amsterdam. 139 Spiele absolvierte er für Barca und gewann mit dem Verein die Copa del Rey.

Da die Katalanen dringend Geld brauchen, gehört de Jong zu einer ganzen Reihe an namhaften Spielern, die den Klub verlassen dürfen. Neben United, wo sein ehemaliger Förderer Erik ten Hag als Teammanager anheuert, ist er auch bei ManCity und Juventus als Neuzugang im Gespräch.

Auch beim FC Bayern wurde de Jong gehandelt. FCB-Trainer Julian Nagelsmann schwärmte noch im April bei Amazon Prime, als er nach seinem Wunschspieler gefragt wurde: "Mbappe ist sicherlich für keine Mannschaft verkehrt. Ich finde auch, dass Frenkie de Jong ein sehr guter Spieler ist. Nagelsmann schränkte aber auch ein: "Beide würden den Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten eher sprengen."

De Jong betonte: "Ich kann nur sagen, dass es absolut keine Einigung oder irgendetwas Offizielles gibt. Im Moment stellt sich diese Frage nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Oder mir wurde etwas verschwiegen, aber das glaube ich nicht."

Sein Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2026.