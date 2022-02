Transfer zum FC Barcelona gescheitert: Tagliafico tritt gegen Ajax nach

Nicolas Tagliafico wollte von Ajax zu Barca wechseln. Das Veto seines Klubs ärgert den Argentinier sehr.

Nicolas Tagliafico von Ajax Amsterdam hat nach seinem gescheiterten Wechsel zum FC Barcelona seinen jetzigen Arbeitgeber kritisiert. "Das war eine traumhafte Gelegenheit, aber der Verein hat mir trotz allem nicht geholfen. Ich habe das Gefühl, dass mir meine Professionalität geschadet hat", schrieb der 29 Jahre alte Argentinier auf Twitter.

Linksverteidiger Tagliafico, im vergangenen Sommer Copa-America-Sieger mit der Albiceleste, kam in dieser Saison bisher nur in zehn Ligaspielen zum Einsatz. Ajax-Trainer Erik ten Haag setzt auf seiner Position auf Danny Blind. Kein Wunder also, dass Tagliafico im vergangenen Transferfenster einen Vereinswechsel anstrebte.

FC Barcelona: Tagliafico als Alba-Ersatz vorgesehen

Bei den Blaugrana hätte Tagliafico auf mehr Einsätze hoffen können. Jordi Alba ist quasi der einzige Linksverteidiger im Kader. Besonders bitter für Tagliafico ist der geplatzte Wechsel, da er der Wunschkandidat der Katalanen für die Rolle des Back-Up Albas war.

Warum Ajax den 34-maligen argentinischen Nationalspieler nicht zum FC Barcelona ziehen ließ, begründete Sportdirektor Marc Overmars in vereinseigenen Medien wie folgt: "Ich wünsche Nico alles, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht selbst ins Bein schießen. Natürlich ist es schade für ihn, denn Barcelona hat immer noch einen fantastischen Namen. Es ist jetzt nicht gut für ihn, dass er weniger bei uns spielt, aber ein Transfer war nicht zu erwarten."

Tagliafico steht bei dem niederländischen Traditionsklub noch bis 2023 unter Vertrag. Sollten sich seine Einsatzzeiten im weiteren Saisonverlauf nicht erhöhen, könnte Barcelona in diesem Sommer möglicherweise den nächsten Anlauf starten ihn zu holen.