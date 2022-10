Trotz Pleite: FC Schalke hält an Frank Kramer fest

Frank Kramer bleibt trotz der Pleite bei der TSG 1899 Hoffenheim vorerst Trainer beim FC Schalke 04.

Sechs Punkte aus zehn Spielen: das ist die Bilanz des FC Schalke nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga. Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass das Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim ein Endspiel für Trainer Frank Kramer sein könnte. Doch dem ist nach Medienberichten nicht so.

Der FC Schalke 04 hält trotz der sportlichen Krise an Trainer Frank Kramer fest. Wie Funke Sport berichtet, habe sich der Klub nach einer Analyse im Anschluss an das Bundesliga-Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim dazu entschieden, mit dem Übungsleiter weiterzumachen.

Erstmals in dieser Spielzeit könnte der Klub am Ende des Spieltages auf einem Abstiegsplatz stehen, denn sowohl der VfB Stuttgart als auch der Reviernachbar VfL Bochum könnten mit einem Erfolg im direkten Duell an den Schalkern vorbeiziehen. Der Bundesliga-Aufsteiger rangiert mit sechs Zählern aktuell auf dem Relegationsplatz.

Somit wird der 50-Jährige auch am Dienstag beim Pokalspiel auf der Bank der Königsblauen Platz nehmen. Dann reisen die Knappen in den Kraichgau und sind nach der 0:3-Pleite auf Wiedergutmachung aus.

