Bittere Neuigkeiten für Munas Dabbur und die TSG Hoffenheim: Der Angreifer hat sich schwer verletzt und fällt in den nächsten Wochen aus.

Bei der Niederlage gegen den FC Bayern musste Munas Dabbur vorzeitig ausgewechselt werden: Der Angreifer war auf seine ohnehin lädierte Schulter gefallen und konnte nicht mehr weitermachen. Untersuchungen haben nun eine "schwere Schulterverletzung" ergeben, wie die Kraichgauer am Mittwoch bestätigten.

Für Dabbur, der in dieser Saison bislang auf sechs Treffer in zwölf Pflichtspielen kommt, ist das Jahr somit vorzeitig beendet. Ob er sich auch einer Operation unterziehen muss, wird in den kommenden Tagen entschieden.

Nach Ihlas Bebou (Knieverletzung) ist Dabbur bereits der zweite langfristige Ausfall im TSG-Sturm.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als TSG Hoffenheim lange ohne Munas Dabbur veröffentlicht.