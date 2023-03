Chaotische Szenen bei einem Fußballspiel in der zweiten türkischen Liga am Sonntag. Bei der Partei Bursaspor gegen Amedspor in Bursa gingen die Spieler aufeinander los. Aufgebrachte Fans warfen Gegenstände auf das Spielfeld. Die Polizei versuchte, die Spieler vor den Wurfgeschossen zu schützen. Die Clubleitung von Amedspor aus der Kurdenmetropole Diyarbakir sprach am Montag von Rassismus gegen Spieler. Fans des Gastgebers Bursaspor hätten die Fußballer beim Spiel am Sonntag verbal und physisch angegriffen. Amedspor sei schon seit vielen Jahren mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert. Der Vorstand erklärte weiter, die Anfeindungen hätten schon am Samstagabend vor dem Hotel der Spieler in Bursa begonnen. Dort seien diese von einer Gruppe rassistisch beleidigt worden. Der Vorstand warf den Behörden vor, nicht eingegriffen zu haben und forderte Konsequenzen. Das Spiel wurde trotz der chaotischen Szenen nicht abgebrochen und endete 2:1 für Bursaspor.