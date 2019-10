Erneut haben türkische Spieler beim Torjubel salutiert und so ihre Sympathie mit der Politik von Präsident Recep Tayyip Erdogan gezeigt. Nach dem dem Schlusspfiff des EM-Qualifikationsspiels gegen Frankreich im Stade des France zeigten die Mannschaft den militärischen Gruß ein zweites Mal, diesmal beteiligten sich nahezu alle Spieler. Sportlich war das 1:1 gegen den Weltmeister für die Türken ein Erfolg.

Türkische Spieler hatten bereits am Freitag beim Spiel gegen Albanien mit einer militärischen Ehrenbezeugung auf dem Spielfeld den Siegtreffer zum 1:0 den in Syrien eingesetzten Soldaten gewidmet und damit für Aufsehen gesorgt. Die Europäische Fußball-Union wird ein Verfahren einleiten und zunächst Stellungnahmen von den Beteiligten einholen. Das Uefa-Verfahren kann sich gegen den Verband oder aber auch gegen einzelne Spieler richten. Nach den Statuten des Dachverbands sind politische Äußerungen und Gesten auf dem Spielfeld in Uefa-Wettbewerben untersagt.

Frankreichs Außenminister sagt Besuch des Spiels ab

Die französische Nationalelf verpasste durch das Unentschieden gegen die Türkei hingegen die Revanche für die 0:2-Hinspielniederlage. Das Team von Didier Deschamps ging durch den Treffer von Joker Olivier Giroud (76.) in Führung, kassierte aber durch den Düsseldorfer Kaan Ayhan (81.) den Ausgleich.

Frankreichs Außenminister Jean-Yves Le Drian hatte vor dem Hintergrund der türkischen Militäroffensive in Syrien seine Teilnahme an dem EM-Qualifikationsspiel abgesagt. Das bestätigten Kreise des Außenministeriums in Paris. Die Militärintervention der Türkei war in Frankreich und anderen Ländern stark kritisiert worden.

Türkei führt Gruppe H weiter an

In Abwesenheit von Kapitän Hugo Lloris, Paul Pogba und Kylian Mbappé kam der Weltmeister in der intensiv geführten ersten Halbzeit zu guten Chancen, aber zu keinem Treffer. Bayern-Rekordeinkauf Lucas Hernández, um dessen Gesundheitszustand zwischen dem französischen Verband und dem deutschen Rekordmeister ein Streit entbrannt war, spielte von Beginn an.

In der Gruppe H belegt Frankreich nach acht von zehn Spieltagen mit 19 Punkten Platz zwei hinter der punktgleichen Türkei. In den anderen zeitgleich ausgetragenen Partien kamen die Albaner zu einem 4:0 (3:0) in Moldawien, Island festigte mit einem 2:0 (1:0) gegen Andorra seinen dritten Platz in der Tabelle.