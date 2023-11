Die deutsche U17-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft in Indonesien in das Finale eingezogen. Es ist der größte Erfolg in dieser Altersklasse seit 1985 und beweist, wie talentiert dieser Jahrgang ist. Trainer Christian Wück hat eine stabile und vor allem defensiv starke Mannschaft geformt. Talente wie der Dortmunder Paris Brunner oder Noah Darvich vom FC Barcelona verleihen dem Team Offensivpower und Torgefährlichkeit.

Im Frühsommer holte sich die Mannschaft bereits den Europameister-Titel, nachdem sie Frankreich im Finale im Elfmeterschießen geschlagen hatte. Jetzt winkt der WM-Triumph. Es ist an der Zeit, die wichtigsten Spieler dieser hoffnungsvollen Generation vorzustellen.