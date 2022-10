Übereinstimmende Berichte: Schalke kontaktiert Ex-"Nati"-Coach Petkovic

Vladimir Petkovic ist einer der Kandidaten für den vakanten Trainerposten bei Schalke 04. Zwischen dem ehemaligen Trainer der Schweizer Nationalmannschaft und den Königsblauen hat bereits eine Kontaktaufnahme stattgefunden.

Das berichten der Schweizer Blick, Sky und Sport1 übereinstimmend. Wie weit die Gespräche fortgeschritten sind, sei jedoch unklar. Blick und Sport1 melden allerdings, dass sich der 59-Jährige ein Engagement auf Schalke gut vorstellen könne.

Petkovic ist aktuell vereinslos und war zuletzt in der Ligue 1 bei Girondins Bordeaux tätig, wo er im Februar nach nur sieben Monaten entlassen worden war. Zuvor hatte er von 2014 bis 2021 die Schweizer Nationalmannschaft betreut und die "Nati" zu den Europameisterschaften 2016 und 2020 sowie 2018 zur WM geführt.

Zustande gekommen sei der Kontakt, berichtet Sky, durch Sportvorstand Peter Knäbel, der Petkovic aus seiner eigenen Zeit in der Schweiz kenne. Knäbel war unter anderem von 2009 bis 2014 Technischer Direktor des Schweizer Fußballverbandes.

Neben Petkovic ist weiterhin auch Thomas Reis ein heißes Thema bei den Knappen. Um den ehemaligen Bochum-Coach hatte es zuletzt Irritationen gegeben. Zunächst waren Berichte aufgetaucht, wonach es in der Schalker Führungsetage große Zweifel an Reis gebe. Wenig später meldeten Bild, Sport1 und WAZ, dass der 49-Jährige nun doch wieder der Favorit auf die Nachfolge von Frank Kramer sei. Derzeit sieht es so, als würde sich das Schalker Trainerrennen zwischen Reis und Petkovic entscheiden.

