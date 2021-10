Überraschende Ankündigung! Neymar in DAZN-Doku: "Wird meine letzte WM"

Er ist der Hoffnungsträger der aktuellen Selecao-Generation - nun dürften viele Brasilianer geschockt sein: Neymar spricht von seiner "letzten WM".

Der brasilianische Superstar Neymar Jr. hat im Rahmen der DAZN-Dokumentation Neymar and the Line of Kings eine überraschende Aussage getätigt. In einem Interview sagte der Angreifer von PSG, die WM 2022 in Katar werde seine letzte sein.

"Ich glaube, das wird meine letzte WM. Ich glaube das, weil ich nicht weiß, ob ich noch die Stärke im Kopf habe, mich weiter mit Fußball zu beschäftigen", erklärte Neymar, der bei diesen Worten sichtlich emotional wurde. Er werde dementsprechend "alles geben, um für mein Land bereit zu sein. Um meinen größten Traum zu verwirklichen, den ich habe, seit ich ein Kind war. Hoffentlich schaffe ich das."

WM 2022 die letzte WM von Neymar für Brasilien? Das emotionale Video aus der DAZN-Doku "Neymar and the Line of Kings"

Die Aussagen Neymars dürften bei vielen brasilianischen Fans auf Überraschung, Unverständnis und Entsetzen stoßen. Der Superstar ist 29 Jahre alt, bei der WM in Katar wäre er 30 und dementsprechend vermutlich in der Lage, auch noch bei der WM 2026 zu spielen. Zudem lassen die Äußerungen Neymars auch darauf schließen, dass er womöglich in absehbarer Zukunft seine gesamte Fußballerkarriere beenden möchte - inklusive seines Engagements bei PSG, wo er bis 2025 unter Vertrag steht.

Neymar gilt als der große Hoffnungsträger der aktuellen Generation der Selecao. Die größte Fußballnation der Welt erhofft sich von ihm einen WM-Titel, damit er endgültig in den erlesenen Kreis der besten brasilianischen Fußballer aller Zeiten aufgenommen werden kann. Bei seinen beiden bisherigen Turnieren schaffte Brasilien es allerdings nur ins Halb- (2014) und ins Viertelfinale (2018).