Überraschung beim FC Bayern! Mega-Talent gegen Hoffenheim im Kader

Arijon Ibrahimovic darf auf sein Bundesliga-Debüt hoffen. Der 16-Jährige steht im Aufgebot des FC Bayern beim Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim.

Wenn der FC Bayern München Samstagmittag bei der TSG 1899 Hoffenheim antritt, steht ein Spieler im Kader, der einen bekannten Nachnamen hat, ansonsten aber eher ein unbekanntes Gesicht ist. Der 16-Jährige gilt als Mega-Talent am Campus der Münchener.

Eine Riesen Kader-Überraschung beim FC Bayern! Arijon Ibrahimovic gehört nach Informationen von Sport1 dem Kader des deutschen Rekordmeisters beim Auswärtsspiel in TSG 1899 Hoffenheim an. Der 16-Jährige ersetzt ein anderes Talent: Paul Wanner entschied nach Absprache mit dem Trainerteam, dass er Spielpraxis in der U23 sammeln solle.

Die Reserve der Münchener unterlag der Zweitvertretung des 1.FC Nürnberg am Freitagabend mit 1:3. Paul Wanner spielte dabei 90 Minuten durch. Nun könnte Ibrahimovic das nächste Mega-Talent des FC Bayern sein, welches sein Bundesliga-Debüt feiert. Der deutsche U-Nationalspieler stand bereits am Jahresanfang gegen Borussia Mönchengladbach im Kader des Rekordmeisters, als den Münchenern zahlreiche Stammspieler aufgrund einer Corona-Infektion fehlten. Zum Einsatz kam der 16-Jährige jedoch nicht.

In dieser Spielzeit lief Ibrahimovic überwiegend für die U19 des FC Bayern auf. Dort erzielte er in zehn Begegnungen neun Tore und bereitete vier weitere vor. Erst vor einer Woche kam der Youngster dann erstmals in der Reserve zum Einsatz. Beim 5:2-Sieg gegen die SpVgg Hankofen-Hailing durfte der 16-Jährige 29 Minuten ran und konnte sich gleich in die Scorerliste eintragen, denn er bereitete die Treffer von Grant-Leon Ranos und Hyun-ju Lee vor.

