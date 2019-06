Der FC-Liverpool hat die Königsklasse gewonnen. Mit einem 2:0 Sieg gegen Tottenham Hotspur gewannen die Reds am Samstag die Champions League in Madrid. "Für mich bedeutet das einfach alles, alles." "Einfach unglaublich." Die Fans in Liverpool tauchten ihre Stadt in rot, immerhin ist es das sechst Mal, dass ihr Team den europäischen Toptitel holt. Das feierten auch die Fans in Madrid. Trainer Jürgen Klopp war ebenfalls sichtlich erleichtert, gleich sechs Mal in Folge hatte er ein Endspiel verloren, bevor er jetzt seinen ersten internationalen Titel holte. "Ich bin vor allem erleichtert, auch für meine Familie, ehrlich gesagt, wir sind ziemlich eng, und die letzten sechs Male sind wir immer mit einer Silbermedaille in die Ferien geflogen, das fühlt sich irgendwie nicht so cool an." Liverpool war dem Ausscheiden aus der Champions League nur knapp entgangen, umso mehr Gewicht bekommt der Erfolg in Madrid. "Wir haben auf dem Rasen fast geweint, es war einfach so emotional, so groß, das bedeutet so viel für uns." Vor einem Jahr hatte Liverpool die Champions League gegen Real Madrid verloren, Trainer Klopp sagte jedoch am Samstag, es sei nun wichtig, den Fokus jetzt nicht mehr auf vergangene Niederlagen zu legen. "Für das Team ist es erst der Anfang, sie sind alle in der besten Altersklasse, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere." Das erste Tor schoss Mohamed Salah zu Spielbeginn, das zweite landete Divock Origi in der 87. Spielminute.