Unter Tagesordnungspunkt 1 der Jahreshauptversammlung des FC Bayern München steht lapidar: Bericht des Präsidenten. Welch ein Understatement. Seit Tagen wird auf diesen Moment hingeschrieben und hinberichtet. Uli Hoeneß wird in der Münchner Olympiahalle mit sicherlich ebenso bewegten wie bewegenden Worten ein letztes Mal als Präsident vor den Mitgliedern "seines" Clubs sprechen. Der Mann, der den FC Bayern zum Weltverein formte, tritt ab – wenn sich auch kaum jemand vorstellen kann, dass sich der 67-Jährige künftig völlig aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird. Die Geschicke des Vereins, den er groß gemacht hat, werden künftig jedoch andere maßgeblich bestimmen.

Verfolgen Sie den Verlauf der Rede von Uli Hoeneß hier im stern-Ticker:

Es füllt sich merklich

Kein Problem, sollte es Tränen geben

Uli Hoeneß ist laut Berichten offenbar schon länger in der Olympiahalle. So wurde er im VIP-Bereich plaudernd mit engen Vertrauten beobachtet. Am Tisch mit seinem designierten Nachfolger Herbert Hainer war der scheidende Präsident des FC Bayern im angeregten Gespräch mit dem Vizepräsidenten Walter Mennekes zu beobachten. Am Morgen hatte er im Radiosender "Bayern 3" gesagt: "Ich bin jetzt natürlich noch gelassen. Aber wenn ich dann in die wahrscheinlich voll besetzte Olympiahalle eintrete, dann wird das sicherlich emotional werden." Sollten Tränen fließen, so Hoeneß, dann habe er damit kein Problem.

Worauf die Fans so alles achten

Erste große Enttäuschung bei der #FCBJHV: keine Uli-Becher. Ganz schwache Leistung vom Marketing. pic.twitter.com/ShTtZ8UrKR — Anders Heißen (@maremunich) November 15, 2019

Die Musi spielt scho'

Drei Stunden Zeit für den Einlass haben die Bayern ihren Fans gegeben. Warten auf den großen Auftritt. Die Musi spielt scho' mal:

In große Fußstapfen: Herbert Hainer

Der designierte Nachfolger von Uli Hoeneß tritt in übergroße Fußstapfen. Adidas-Chef Herbert Hainer soll der nächste starke Mann an der Spitze des FC Bayern werden. In ihrem Wesen könnten die beiden Männer kaum unterschiedlicher sein, doch auch Hainer ist ein Macher.

Abschied von Uli Hoeneß - Bürde oder Chance für die Bayern?

Wie wird es dem FC Bayern ohne seinen Macher ergehen? stern-Redakteur Tim Schulze glaubt daran, dass es der Abtritt eine große Chance für den Rekordmeister darstellt:

Großer Rahmen, großer Abschied

Für das Ende der Ära Hoeneß hat der FC Bayern einen angemessenen Rahmen gewählt: Eigens ist der Club mit seiner Jahreshauptversammlung in die Münchner Olympiahalle gezogen. Es soll der ganz große Rahmen und ein ganz großer Abschied werden. Punkt 19 Uhr soll es losgehen. Schon seit 16 Uhr ist Einlass