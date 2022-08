Die Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Serge Gnabry sitzen im Hintergrund und nicken zum Rapsong mit. Doch das eigentlich Spektakuläre ist, was Rapper Pajel im Musikvideo trägt.

Die Nationalspieler Thomas Müller und Serge Gnabry in guter Mitsingstimmung, ein bekannter Rapper - und bislang unbekannte DFB-Trikots. Ein kurzer Videoausschnitt auf Instagram hat den deutschen Fußballfans möglicherweise einen Vorgeschmack auf die Arbeitsbekleidung von Hansi Flicks DFB-Auswahl während der WM in Katar gegeben.

Der Musiker Pajel, der das Video über seinen offiziellen Instagram-Account veröffentlichte, trägt selbst eines der weißen Trikots mit einem sehr breiten schwarzen Längsstreifen. Unter dem Markenlogo von Adidas ist auf diesem das DFB-Logo mit den vier Weltmeister-Sternen zu sehen. Auch ein dunkles DFB-Trikot ist in dem Clip zu erkennen.

Adidas-Sprecher schweigt zum DFB-Trikot im Video

"Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen. Die neuen DFB-Trikots werden zu einem gegebenen Zeitpunkt vorgestellt", sagte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen in einer Stellungnahme am Mittwochmorgen. Pajel versah sein Video mit den Hashtags "sowiewir", was als Refrain in dem Clip gesungen wird, sowie "rap" und "comingsoon" (in etwa: erscheint bald). Müller und Gnabry tragen keine Trikots, sondern T-Shirts.