Der BVB trifft auf Union Berlin. Die offiziellen Aufstellungen und alle Infos zur Übertragung und rund um die Partie.

Top-Spiel(tag) in der Bundesliga! Während es der FC Bayern am Sonntagabend mit dem SC Freiburg zu tun bekommt, gastiert der BVB beim Tabellenführer Union Berlin. Aus den letzten fünf Aufeinandertreffen gingen die Schwarz-Gelben vier Mal als Sieger heraus, in der Regel sogar deutlich. Mit einem Auswärtssieg an der Alten Försterei könnte die Mannschaft von Edin Terzic heute bis auf einen Punkt an Union und an die Tabellenspitze herankommen.



Verzichten muss der Cheftrainer kurzfristig aber auf die angeschlagenen Anthony Modeste und Marius Wolf, Thomas Meunier hingegen ist rechtzeitig wieder fit geworden. Die Aufstellungen und alle Infos zur Partie.

News vor der Partie

Alle Infos zu Union gegen den BVB

Anstoß: Sonntag (16.10.), 17:30 Uhr

Ort: Stadion an der Alten Försterei (Berlin)

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Wo wird Union gegen den BVB übertragen?

TV / Stream: DAZN

Kommentator: Marco Hagemann

Die offiziellen Aufstellungen zu Union gegen BVB

Alles zur Bundesliga bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Union Berlin - BVB: Die offiziellen Aufstellungen & alle Infos veröffentlicht.