Union Berlin - Union St. Gilloise: TV-Übertragung, Live-Stream & Anpfiff

Wo wird das Europa-League-Spiel zwischen Union Berlin und Union St. Gilloise übertragen?

Union Berlin in der Europa League! Nachdem die Eisernen im Vorjahr bereits an der Conference League teilnahmen, dürfen sie sich nun sogar eine Klasse höher beweisen - zum Auftakt geht es am frühen Donnerstagabend gegen Union St. Gilloise. Wo wird das Spiel übertragen?

Die Europa-League-Gruppe von Union Berlin ist unfassbar ausgeglichen. Neben den Eisernen und St. Gilloise befinden sich noch der SC Braga und Malmö FF in der Gruppe D, alle Teams dürfen sich berechtigte Chancen auf die K.o.-Phase machen.



Das bedeutet im Umkehrschluss: Jedes Spiel kann über Weiterkommen und Ausscheiden entscheiden. Dementsprechend sollte Union seine Heimspiele tunlichst gewinnen, wenn man vom Einzug in die nächste Runde träumt.

Union Berlin vs. Union St. Gilloise im TV & Stream

Spielort: Berlin

Stadion: An der Alten Försterei

Datum: 8. September 2022

Anstoß: 18:45 Uhr

Wo wird Union Berlin-St. Gilloise übertragen?

Das Gruppenspiel wird nicht im Free-TV, sondern nur vom kostenpflichtigen Streamingportal RTL+ übertragen.



TV/Stream: RTL+

Aktuelle Form

Union Berlin: S U S S U

St. Gilloise: N S S N S



Union Berlin hat seine starke Form der Vorsaison auch in die neue Spielzeit mitgenommen. Nach dem fünften Spieltag liegen die Eisernen mit elf Punkten auf Platz vier - zuletzt rang man dem FC Bayern ein verdientes 1:1 ab. Mit zwölf Treffern stellt Union nach den Münchenern die beste Offensive der Bundesliga.



Die Kontrahenten aus Belgien können bei solchen Bilanzen nicht ganz mithalten. In der heimischen Liga hat St. Gilloise aber immerhin 13 Punkte aus sieben Spielen eingefahren, dazu schied man in der Champions-League-Quali nur knapp gegen die Glasgow Rangers aus.

