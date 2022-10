Union Berlin kocht den BVB ab! Die Netzreaktionen zum 2:0-Sieg der Eisernen über die Borussia

Der BVB verliert mit 2:0 gegen Union Berlin. Im Netz wird die Trainerfrage gestellt. Die Social Media Reaktionen zur Partie.

Union Berlin baut gegen den BVB die Tabellenführung aus. Nach einem unglaublichen Torwartfehler von Gregor Kobel gingen die Hausherren früh in Führung, Jannik Haberer legte noch vor der Halbzeit mit seinem zweiten Treffer nach. Die Gäste aus Dortmund enttäuschten erneut auf ganzer Linie.

Der BVB ist in den wichtigen Spielen einfach nicht da. Gegen Union begann die Borussia aus einer Dreierkette mit den defensiv-orientierten Can und Özcan heraus zögerlich und etwas mutlos. Als dann Gregor Kobel ausrutschte und Jannim Haberer den Ball zur Unioner Führung schenkte, wurde klar, dass das kein schöner schwarz-gelber Abend wird.

Mit der Hypothek des frühen Rückstandes wusste der BVB, dessen Matchplan damit hinüber war, überhaupt nicht umzugehen. Stattdessen spielte Union ihre Paradedisziplin aus: eine Führung an der Alten Försterei verteidigen. Und nicht nur das: Janik Haberer erwischte den BVB in der 21. Minute erneut eiskalt und stellte auf 2:0 für die Gastgeber. Und das überhaupt nicht unverdient.

Was Union an Cleverness, Tugend, Zusammenhalt und System zeigte, wieder einmal, ging dem BVB komplett abhanden. Wieder einmal.



Bis zur Schlussphase, in der die Borussia den Druck nochmal erhöhte und Union-Keeper Rönnow vor einige Herausforderungen stellte, jedoch die Effizienz vermissen ließ, die zuvor Union so eindrucksvoll gezeigt hatte. Und unter dem Strich verdiente diese Dortmunder Leistung weder einen Treffer, noch einen Punkt.

Was die Niederlage für Union Berlin bedeutet, ist klar: Ekstase, Ausbau der Tabellenführung, Fortführung des ganz eigenen Märchens.



Nebulöser ist die Situation in Dortmund. Nachdem die Borussia die vielen Verletzungsprobleme eigentlich gut kompensieren konnte und in allen drei Wettbewerben ordentlich mitspielte, forderten die Englischen Wochen zuletzt ihren Tribut. Doch nicht nur an Personal und Energie mangelt es in Dortmund; die Köpfe sind gesenkt, Zusammenhalt ist in der Mannschaft kaum zu erkennen - es sind die altbekannten Muster, die der BVB wieder einmal bedient.



Wie groß ist der Anteil da bei Edin Terzic und seinem Trainerteam? Im Netz wurde die Trainer-Debatte nach der Union-Pleite zumindest einmal angefühlt.

Schlussendlich muss man festhalten, dass der BVB aktuell nicht das Personal, noch die Reife hat, um ernsthaft um einen Titel mitzuspielen, geschweige denn erfolgreich auf drei Hochzeiten zu tanzen.



Mit mageren 16 Punkten nach zehn Spieltagen schließt der BVB den Spieltag auf Platz Acht ab. Das ist enttäuschend, spiegelt aber die aktuelle Realität in Dortmund schon getreu wieder. Es muss jetzt was passieren beim BVB. Wieder einmal.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Union Berlin kocht den BVB ab! Die Netzreaktionen zum 2:0-Sieg der Eisernen über die Borussia veröffentlicht.