Bei der Champions-League-Premiere schlug sich Union Berlin beim "Weißen Ballett" von Real Madrid beachtlich – und hätte um ein Haar sogar einen Punkt aus dem Estadio Santiago Bernabéu entführt.

Union Berlin ist Real Madrid bei seiner Champions-League-Premiere mit seinem eisernen Fußball gehörig auf die Nerven gegangen und hat wegen eines Last-Minute-Treffers von Jude Bellingham eine Sensation nur knapp verpasst. Mit dem italienischen Europameister Leonardo Bonucci als neuem Abwehrchef musste sich der Bundesligist am Mittwochabend beim Rekordsieger der Königsklasse nach einer taktisch hervorragenden Leistung und ganz viel Pfostenglück letztlich doch mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

Bellingham erlöste die Königlichen vor über.80 000 Zuschauern im Estadio Santiago Bernabéu mit seinem Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit gegen die leidenschaftlich verteidigende Auswahl von Trainer Urs Fischer. Trotz der Niederlage zum Europapokal-Auftakt können die Berliner gestärkt die kommenden Aufgaben in der Bundesliga angehen, in der nach zwei Niederlagen ein Negativtrend abgewendet werden muss. Am Samstag kommt die TSG Hoffenheim ins Stadion an der Alten Försterei.

Tausende Fans begleiteten Union Berlin

Die Einlasskontrollen beim ersten Champions-League-Auftritt des 1. FC Union Berlin haben derweil bei einigen Anhängern der Eisernen für erheblichen Ärger gesorgt. Aus Protest verzichteten nach Angaben des Fußball-Bundesligisten rund 300 Angehörige der organisierten Fan-Szene sogar darauf, trotz Ticket ins Estadio Santiago Bernabéu zu gehen. Grund dafür war, dass sie ihre Utensilien nicht hätten mit hineinnehmen dürfen, hieß es.

Über das offizielle Kontingent für die Gäste-Mannschaft sind 3840 Fans der Unioner nach Madrid gereist. Die Zahl der Eisernen-Anhänger dürfte aber deutlich höher gewesen sein. Am Nachmittag hatten sie noch beim Fan-Fest an der Puerta del Sol bei bester Stimmung lautstark gefeiert.

