Union-Profi Max Kruse macht Freundin Heiratsantrag im TV-Interview

Max Kruse nutzt die olympische Bühne, um sein Privatleben neu zu ordnen. Er macht seiner Freundin im Fernsehen einen Heiratsantrag.

Union Berlins Olympiateilnehmer Max Kruse hat seiner Freundin Dilara Mardin nach dem wilden 3:2-Sieg der deutschen Olympia-Auswahl gegen Saudi-Arabien einen unkonventionellen Heiratsantrag gemacht.

Der 33 Jahre alte Angreifer erklärte nach dem zweiten Gruppenspiel der DFB-Auswahl zunächst, was schief gelaufen ist, dass man glücklich sein könne, in den Schlussminuten das 3:2 über die Zeit gerettet zu haben und dass es noch an der Abstimmung in der zusammengewürfelten Mannschaft mangele.

Noch keine Antwort auf den Heiratsantrag

Dann fragte er, ob er das Mikrofon in die Hand nehmen dürfe, zog sich das Trikot aus, brachte so eine türkische Liebesbotschaft an seine Freundin zum Vorschein, ging auf die Knie und fragte live im TV, ob sie seine Frau werden wolle. "Eigentlich wollte ich warten, bis ich ein Tor schieße. Aber wer weiß, ob ich das noch schaffe", sagte Kruse.

Mardin hat Kruses Antrag inzwischen auch angenommen. Laut Sportschau hat der Union-Stürmer der ARD-Reporterin verraten, dass sie "Ja" gesagt habe.