USA gegen Wales: Übertragung, Stream, Team-News & voraussichtliche Aufstellungen

In der WM-Gruppe B stehen sich am Montagabend die USA und Wales gegenüber. Alle wichtigen Infos zum Spiel gibt es hier auf einen Blick.

In der WM-Gruppe B kreuzen am Montagabend die USA und Wales die Klingen. Während England in dieser Gruppe der klare Favorit ist, dürften die US-Boys und die Waliser Platz zwei unter sich ausmachen. Mit dem Iran findet sich auch der vierte Gruppenteilnehmer in den Top 20 der FIFA-Weltrangliste wieder.



Alles Wissenswerte zur Partie gibt es hier im Überblick zusammengefasst.

Wo spielt USA vs. Wales

Spielort: Al-Rayyan

Stadion: Ahmed Bin Ali Stadium

Datum: 21. November 2022

Anpfiff: 20 Uhr

Wo wird USA gegen Wales übertragen?

Deutschland: ZDF, Magenta TV

Österreich: ORF 1

Schweiz: SRF 2

USA - Wales: Direkter Vergleich

USA: 1 Sieg

Wales: 0 Siege

Unentschieden: 1

Aktuelle Formkurve (letzte 5 Spiele)

USA: U S U N U

Wales: N U N N N

USA Team-News

Luca de la Torre fällt seit Ende Oktober mit einer Muskelverletzung aus und verpasst voraussichtlich auch das erste Gruppenspiel. Schlussmann Matt Turner (nach Leistenproblemen) meldete sich noch beim FC Arsenal wieder einsatzfähig. Daher dürfte einem Einsatz nichts im Wege stehen. Ein großes Fragezeichen steht hinter Weston McKennie, der seit Oktober mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt.

USA: Voraussichtliche Aufstellung gegen Wales

USA Startelf (4-3-3): Turner - Dest, Zimmerman, Long, Robinson - Musah, Adams, Acosta - Reyna, Ferreira, Pulisic



Bank: Horvath, Johnson, Ream, Moore, Carter-Vickers, Yedlin, Scally, Roldan, Aaronson, Morris, Wright, Weah, Sargent

Wales Team-News

Seit September hat Joe Allen wegen einer Oberschenkelverletzung kein Pflichtspiel mehr bestritten. Nationaltrainer Rob Page war bei der Nominierung seines WM-Kaders jedoch zuversichtlich, dass der Routinier im ersten Gruppenspiel mitwirken kann.

Wales: Voraussichtliche Aufstellung gegen die USA

Wales Startelf (3-4-3): Hennessey - Ampadu, Rodon, B. Davies - C. Roberts, Ramsey, Allen, N. Williams - Bale, Johnson, D. James



Bank: Ward, A. Davies, Gunter, Mepham, Lockyer, Cabango, Colwill, Wilson, Morrell, Williams, Thomas, Levitt, Smith, Moore, Harris

