Es war einmal ein weltbekannter Sprintstar, der nach seiner Karriere Fußballer werden wollte. Was wie ein Märchen beginnt, ist in Dortmund am Freitag Wahrheit geworden. Und das Medieninteresse war gewaltig auf dem Trainingsgelände von Borussia Dortmund. Grund dafür war er: Der schnellste Mensch der Welt. Der Jamaikaner Usain Bolt. Denn nach eigener Aussage bastelt er gerade an seiner zweiten Karriere, nachdem er als Leichtathlet bereits alles erreicht hat. Weltrekordhalter, Weltmeister und achtfacher Olympiasieger. Seine Spezialität waren der 100 und der 200 Meter Lauf. Bei grauem und kaltem Wetter durfte der 1,95 Meter große Athlet also in Dortmund mit Mario Götze und Co kicken. Coach Peter Stöger zieht Bilanz: "Aber er versteht das Spiel. Das ist erfreulich. Weil viele nicht gewusst haben, was kommt auf ihn zu, was kommt auf den Verein zu. Dass er Fußball versteht, das hat man gesehen." 31 Jahre ist Bolt mittlerweile. Da könnte die Lernkurve für die Feinmotorik nach Meinung von Fachleuten bereits etwas abgeflacht sein. Die eigenen Einschätzung durch den Gast aus der Karibik nach Ende des Trainings: "Ich war gut. Die Jungs waren nett zu mir und ich hatte richtig Spaß. Klar, ich war nicht richtig fit. Aber kommt dann schon. " Das hört sich schon ziemlich fokussiert an. Aber ob es auch noch weitergehen soll, das weiß niemand so genau. Immerhin rund 1.400 Zuschauer waren mit dabei, um diesen kuriosen Auftritt von Usain Bolt zu beobachten. Hier einige Zaungäste mit ihren Meinungen zu dem Spektakel: "Ich fand es eigentlich recht interessant. Er war sprintstark. Nur das Laufen ohne Ball, das muss er noch lernen." "Wenn er taktisch noch etwas drauflegt. Ist zwar etwas weit hergeholt. Aber ein Traum kann es ja sein." An der Schnelligkeit von Bolt wird die Fußballer-Karriere garantiert nicht scheitern. Und dass er sogar das Tor treffen kann, konnte man am Freitag in Dortmund auch schon sehen.