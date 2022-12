Verbleib in Deutschland: Goller vor festem Werder-Abschied

Benjamin Goller wird Werder Bremen im Januar fest verlassen. Der 23-Jährige soll Optionen in der 2. Bundesliga haben.

Der SV Werder Bremen wird sich im Januar wohl von Benjamin Goller trennen. Der 23-Jährige hat offenbar mehrere Optionen in der 2. Bundesliga und will nach mehreren Ausleihen nun einen festen neuen Verein finden.

In der Saisonvorbereitung galt Benjamin Goller beim SV Werder Bremen als potenzielle Überraschung für die anstehende Spielzeit. Der Rechtsaußen, der bis dahin eigentlich keine große Rolle in den Planungen der Verantwortlichen spielte, machte mit hervorragenden Leistungen in der Vorbereitung auf sich aufmerksam und schien bereit, in Bremen durchzustarten.



Eine Verletzung am Sprunggelenk brachte Goller dann jedoch wieder aus dem Tritt und ließ auch den Effekt der Vorbereitung verpuffen. Ein halbes Jahr später steht nicht eine Pflichtspielminute für die Profis in Gollers Büchern. Alles deutet darauf hin, dass der 23-Jährige den Verein im Winter dauerhaft verlassen wird.

Nachdem Goller in den letzten drei Jahren insgesamt drei Mal von Werder verliehen wurde (zwei Mal an den KSC, ein Mal an Darmstadt), streben beide Seiten nun einen festen Abschied an. Im Sommer scheiterte ein Transfer Gollers nach Karlsruhe an finanziellen Gründen.



Im Schatten eines auslaufenden Vertrages am Saisonende wäre mittlerweile für Goller nur noch eine niedrige Summe von wenigen hunderttausend Euro fällig. Dem kicker zufolge sollen sich für den 23-Jährigen aktuell drei Optionen in der 2. Bundesliga auftun, die Tendenz beim Offensiv-Spieler soll auch zu einem Verbleib in Deutschland gehen.

Dudu soll ebenfalls gehen - Zetterer soll neuen Vertrag kriegen

Neben Goller dürfte auch der dritte Torwart, Eduardo dos Santos Haesler, den Verein im Januar verlassen. Für den Keeper, genannt Dudu, soll es eine Anfrage vom Drittligisten VfL Osnabrück gegeben haben.



Während Dudu den SV Werder verlassen soll, deutet die Tendenz bei Ersatzkeeper Michael Zetterer eher auf Vergleich. Gespräche über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages finden aktuell statt.

Alle aktuellen Transfers & Gerüchte bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Verbleib in Deutschland: Goller vor festem Werder-Abschied veröffentlicht.