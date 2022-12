Verbleib offen: BVB und Gladbach werben um Wolfsburg-Star

Noch ist offen, ob Omar Marmoush seinen auslaufenden Vertrag beim VfL Wolfsburg verlängert. Zwei Klubs aus der Bundesliga verfolgen die Entwicklung beim Angreifer genau.

Unter Niko Kovac erhält Omar Marmoush beim VfL Wolfsburg endlich die Spielzeit, die er sich gewünscht hatte. Der Ägypter kam in allen 15 bisherigen Bundesliga- sowie in den beiden DFB-Pokalspielen zum Einsatz und stand in rund der Hälfte aller Begegnungen in der Startelf.

Die Wölfe würden den auslaufenden Vertrag mit Marmoush gerne verlängern, wie Noch-Boss Jörg Schmadtke gegenüber Wolfsburger Allgemeine Zeitung bestätigt: "Wir führen Gespräche. Wir sind in einem guten Austausch. Wir sind entspannte und nette Menschen und machen da keinen Druck. Gleichwohl wollen wir nicht, dass das eine ewige Nummer wird. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Dann werden wir eine Entscheidung treffen für den Winter und den Sommer."

Was er mit dem letzten Satz meint: Sollte Marmoush sich gegen eine Verlängerung entscheiden, wäre es denkbar, dass es schon im Winter zu einem Verkauf kommt, um wenigstens noch eine geringe Ablöse für den 23-Jährigen einzunehmen.

An Interessenten soll es nicht mangeln: Nachdem Marmoush im vergangenen Sommer mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht worden war, soll es nun auch in der Bundesliga Interesse geben. Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach sollen sich laut Wolfsburger Allgemeine Zeitung mit dem Angreifer beschäftigen und um ihn werben.

Eine Tendenz, wie es mit Marmoush weitergeht, scheint sich noch nicht abzuzeichnen. Da er unter Kovac aber regelmäßig zum Einsatz kommt, soll er sich gemäß Bericht eine Verlängerung zumindest vorstellen können.

