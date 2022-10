Verletzungsseuche beim FC Liverpool: Nach Luis Diaz fallen auch Alexander-Arnold und Matip aus! TAA wird rund zwei Wochen fehlen, Matip sogar bis zu drei Wochen.

Der FC Liverpool muss dieser Tage Rückschlag um Rückschlag verkraften. Bei der 2:3-Pleite gegen Arsenal am Sonntag verletzte sich nicht nur Luis Diaz am Knie. Auch Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold erlitt eine Blessur, ebenso wie Innenverteidiger Joel Matip. Das Abwehr-Duo fällt wochenlang aus.

Angreifer Diaz wird den Reds aller Voraussicht nach bis zur WM-Pause nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Ausfälle des Abwehr-Duos Alexander-Arnold und Matip vergrößern nun die Personalsorgen an der Mersey. Alexander-Arnold wird Liverpool rund zwei Wochen fehlen, Matip könnte sogar bis zu drei Wochen ausfallen, berichtet The Athletic.

Die Verletzungsseuche bei den Reds setzt sich damit nahtlos fort. Zuletzt hatte sich auch Mittelfeld-Neuzugang Arthur Melo schwer verletzt. Der Brasilianer wird erst im Januar oder Februar 2023 wieder eingreifen können.

Immerhin kehrte gegen Arsenal der Ex-Leipziger Ibrahima Konaté auf den Platz zurück. Der 23-Jährige kam in der zweiten Hälfte für den angeschlagenen Matip ins Spiel und dürfte am Mittwoch in der Champions League gegen die Rangers in der Startelf stehen.

Allrounder Joe Gomez dürfte für Alexander-Arnold auf der rechten Abwehrseite ins Team rücken. Nach dem Duell gegen die Rangers wartet in der Premier League am Wochenende Meister Manchester City.

