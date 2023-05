Die Fans des BVB und die gesamte Stadt Dortmund wollten die größte Party des Jahres feiern. Doch es kam anders: Im entscheidenden Heimspiel gegen Mainz versagten der Mannschaft von Edin Terzic die Nerven – im Stadion herrschte blankes Entsetzen. Von Felix Meininghaus

Das erste Kölsch gibt es um kurz nach zehn in der Morgensonne am Rhein. Kann man so in eine Geschichte über eine Dortmunder Meisterfeier einsteigen? Muss es nicht zwingend etwas mit Pils oder Export sein? Man kann, wenn man sich aus Köln auf dem Weg ins Ruhrgebiet macht, um mitzuerleben, wie der BVB zum neunten Mal in seiner Vereinsgeschichte nach der Schale greift. Michel und David reisen aus der Südstadt an, ihre Vorfreude ist noch schöner als das Pfingstwetter in Nordrhein-Westfalen.