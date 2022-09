Vertrag in Gladbach läuft aus: Welchen Einfluss hat Sommers Gala-Form?

Yann Sommer ist in absoluter Gala-Form und unterstrich das beim Sieg der Schweiz gegen Spanien. Welchen Einfluss hat das auf seine Situation in Gladbach. Der Vertrag des Keepers läuft 2023 aus.

Yann Sommer befindet sich in Gala-Form - das unterstrich der 33-Jährige beim Schweizer Sieg in Spanien einmal mehr eindrucksvoll. Gladbachs Nummer eins sorgt damit für WM-Euphorie bei den Eidgenossen. Einfluss könnten Sommers überragende Leistungen aber auch auf seine Zukunft am Niederrhein haben.

"Der Sieg zeigt, dass an einem guten Tag, mit einer guten Leistung, viel möglich ist", erklärte Yann Sommer dem Schweizer Blick. Mit den Eidgenossen hatte der Keeper am Samstag mit 2:1 in Spanien gewonnen. Erst der zweite Schweizer Sieg im 25. Duell mit den Iberern. Gladbachs Nummer eins hatte den historischen Triumph mit einer Glanzparade in der Nachspielzeit gesichert.

Es war beileibe nicht die erste starke Aktion von Sommer in der noch jungen Saison. Der 33-Jährige ist in überragender Form. Beim Remis in München stellte er einen neuen Bundesliga-Rekord für gehaltene Torschüsse auf. Und lässt nun auch die Schweizer mit Blick auf die WM träumen.

"Der Sieg gibt ein gutes Gefühl und Selbstvertrauen", fügte Sommer hinzu. Er selbst dürfte derzeit randvoll mit Selbstvertrauen sein.

Am Niederrhein wird man die derzeitigen Leistungen des Keepers mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. Lachend, weil Sommer in dieser Form zu den besten Keepern Europas gehört und den Fohlen in der Bundesliga weitere Punkte bescheren wird. Weinend, weil das Interesse an Sommer dadurch nicht kleiner werden wird.

Weiter keine Vertragsentscheidung bei Sommer

Zur Erinnerung: Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Immer wieder wird zwar betont, wie wohl sich der 33-Jährige in Gladbach fühlt. Und Sportchef Roland Virkus meinte jüngst, man führe weiterhin Gespräche. Die Bild berichtete über ein neues Angebot über drei Jahre.

Unterschrieben ist aber noch nichts. Bleibt das bis zur WM so, könnte sich Sommer dort noch weiter in den Fokus parieren und spielen - denn mit dem Ball am Fuß gehört er zweifelsohne zu den Allerbesten.

Weitere Gala-Auftritte hier und da und Sommer dürfte auch bei dem ein oder anderen Spitzenklub auf dem Wunschzettel landen. Kommt ein finanziell lukratives Angebot von einem Klub, mit dem Sommer auch Titel gewinnen kann, könnte die Versuchung groß sein.

