Es ist ein schwerer Vorwurf: Atakan Karazor, Bundesliga-Profi beim VfB Stuttgart, soll gemeinsam mit einem Freund auf Ibizia eine junge Frau vergewaltigt haben. Die beiden Verdächtigen wurden festgenommen.

Fußball-Profi Atakan Karazor vom VfB Stuttgart ist während seines Urlaubs auf der spanischen Ferieninsel Ibiza festgenommen worden. Das gab der Bundesligist am Samstag bekannt. Der Mittelfeldspieler bestreite jede strafbare Handlung, schrieb der Verein. "Der VfB ist mit seinen Anwälten in ständigem Kontakt", hieß es weiter.

Was dem 25-jährigen Mittelfeldspieler vorgeworfen wird, teilte der Club nicht mit. "Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, bitten wir um Verständnis, dass sich der VfB vorerst nicht weiter äußern kann."

VfB Stuttgart: Keine weitere Stellungnahme

Die Polizei auf Ibiza bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur DPA lediglich die Festnahme von zwei 25 Jahre alten Deutschen, die von einer jungen Spanierin der Vergewaltigung beschuldigt würden. Die Identitäten der verwickelten Personen gebe man nicht bekannt.

Laut einem Bericht des spanischen Nachrichtenportals "Periodico de Ibiza" soll die Spanierin 18 Jahre alt sein. Das Portal hatte als erstes über den Verdacht einer Vergewaltigung berichtet. Demnach sei die junge Frau in einer Villa in San José vergewaltigt worden. Sie soll später in einem Krankenhaus behandelt worden sein. Danach habe sie Anzeige erstattet.