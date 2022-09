VfB Stuttgart: Die voraussichtliche Aufstellung gegen Bayern München

Der VfB Stuttgart ist am Samstagnachmittag beim FC Bayern München gefordert. Im Südklassiker könnten die Schwaben mit dieser Anfangsformation auflaufen.

Der VfB Stuttgart hat ein sehr schweres Auswärtsspiel vor der Brust. Am Samstagnachmittag (Anpfiff 15:30 Uhr) sind die in dieser Saison noch sieglosen Schwaben (vier Unentschieden, eine Niederlage) beim FC Bayern München zu Gast. Im Südklassiker muss Cheftrainer Pellegrino Matarazzo nicht nur auf den gesperrten Josha Vagnoman verzichten.

Gegen den deutschen Rekordmeister gebe es die Chance zu zeigen, "was wir draufhaben – allem voran wie wir mit Fokus, Geschlossenheit und Herz auf dem Platz stehen", erklärte Matarazzo am Donnerstag vor versammelter Presserunde. "Wenn wir als Einheit auftreten und dagegenhalten, sind wir auch auswärts in München fähig zu punkten", gab sich der Übungsleiter kämpferisch. "Wir fahren hin, um etwas zu holen."



Im Rahmen der Spielvorbereitung zählte in den Trainingseinheiten die doppelte Umschaltbewegung zu den Schwerpunkten. "Dazu gehört das Umschalten nicht nur nach Ballgewinn, sondern auch nach möglichen Ballverlusten", betonte der VfB-Coach. Gegen den FC Bayern müsse seine Mannschaft in beide Richtungen sehr aufmerksam agieren. "Zudem wird es wichtig sein, auch immer wieder für Kontrolle und Entlastung durch eigenen Ballbesitz zu sorgen", so der 44-Jährige. "Wir sind vorbereitet, unser Fokus liegt auf unseren eigenen Stärken und Qualitäten."

Vagnoman & Pfeiffer fehlen gesperrt

Am Samstagnachmittag muss Matarazzo nicht nur auf die gesperrten Josha Vagnoman (Gelb-Rot-Sperre) und Luca Pfeiffer (Rotsperre) verzichten. Verletzungsbedingt fallen Tanguy Coulibaly (Rückstand nach Zehenverletzung), Niklas Nartey (Aufbautraining nach Oberschenkelverletzung) und Laurin Ulrich (Hüftbeugerverletzung) aus. "Nikolas und Tanguy sind weiterhin im Teiltraining – es wird noch etwas dauern, aber sie sind auf einem guten Weg", gab der VfB-Coach zu Protokoll.

Die voraussichtliche VfB-Aufstellung gegen Bayern München

TW: Florian Müller - In den bisherigen fünf Ligaspielen blieb Müller einmal ohne Gegentreffer.



IV: Konstantinos Mavropanos - In der Dreierkette wird der griechische Nationalspieler auf der rechten Seite erwartet.



IV: Waldemar Anton - Für die Zentrale ist der Abwehrchef fest eingeplant.



IV: Hiroki Ito - Auch der 23-Jährige Japaner hat seinen Platz in der Startelf sicher.



RM: Silas - Neben Silas kommen auch Chris Führich oder Pascal Stenzel als Vagnoman-Vertreter infrage.



ZM: Wataru Endo - Der Kapitän startet wie gewohnt im zentralen Mittelfeld.



ZM: Atakan Karazor - Mit dem 25-Jährigen könnte Matarazzo einen zweiten Sechser aufbieten.



LM: Borna Sosa - Die linke Außenbahn übernimmt Sosa.



OM: Tiago Tomas - Die Leihgabe von Sporting Lissabon könnte Lilian Egloff aus der Anfangsformation verdrängen.



OM: Chris Führich - Rückt Karazor in die Startelf, muss wohl Führich oder Naouirou Ahamada auf die Bank weichen.



MS: Serhou Guirassy - Nach seinem Jokereinsatz am letzten Spieltag darf sich der Neuzugang Hoffnungen auf sein Startelfdebüt machen.

VfB Stuttgart gegen FC Bayern: Voraussichtliches Spielsystem

Gegen den FC Bayern ist es durchaus denkbar, dass Matarazzo sein System etwas defensiver ausrichtet und zwei Sechser aufbietet (3-4-2-1). Sollte sich Sosa etwas fallen lassen, wird aus der Dreier- eine Viererkette.

