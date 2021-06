VfB Stuttgart: Sasa Kalajdzic als Ersatz für Harry Kane bei Tottenham?

Harry Kane will Tottenham im Sommer verlassen - kommt der Ersatz mit Stuttgarts Sasa Kalajdzic aus der Bundesliga?

Stürmer Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart ist offenbar ein Kandidat bei Tottenham Hotspur auf die Nachfolge von Harry Kane. Dies berichtet Sky.

Demnach soll der 23-Jährige beim Klub aus London weit oben auf der Liste stehen, es soll sogar bereits Sondierungsgespräche mit dem ÖFB-Stürmer gegeben haben.

Kalajdzic überzeugt beim VfB Stuttgart

Grundsätzlich soll Tottenham zwar von Romelu Lukaku träumen - Kalajdzic sei aber der deutlich realistischere Kandidat.

Der Zwei-Meter-Mann wurde in den vergangenen Tagen bereits mit AS Roma, RB Leipzig, Borussia Dortmund und West Ham United in Verbindung gebracht.

Kalajdzic erzielte in der abgelaufenen Saison 16 Tore in 33 Bundesliga-Partien. Sein Vertrag in Stuttgart läuft noch bis 2023.