Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat sich am Sonntag von Trainer Hannes Wolf getrennt. Das teilte der Tabellen-15. am Tag nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Schalke 04 mit.



Am Sonntagmorgen begründete der Klub seine Entscheidung mit den Worten: "Nach intensiven Gesprächen am gestrigen Abend, bis spät in die Nacht, in denen die sportliche Situation intensiv analysiert wurde, ist die Entscheidung gefallen, dass Hannes Wolf nicht länger Trainer des VfB Stuttgart ist.“

Wer auf Wolff folgen soll, ist bislang nicht bekannt.