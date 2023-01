VfB Stuttgart verkauft Alexis Tibidi nach Frankreich - Details zum Transfer

Alexis Tibidi bricht seine Zelte beim VfB Stuttgart endgültig ab. Die Schwaben einigten sich mit dem französischen Klub Troyes auf einen Transfer.

Alexis Tibidi bricht seine Zelte beim VfB Stuttgart endgültig ab. Die Schwaben einigten sich mit dem französischen Klub ESTAC Troyes auf einen Transfer.

Im vergangenen Sommer war Alexis Tibidi vom VfB an SCR Altach verliehen worden, wo der Franzose bislang auch zu gefallen wusste. Der 19-jährige Flügelspieler kam in 16 Bundesliga-Spielen zum Einsatz und verzeichnete dabei fünf Treffer und eine Vorlage für die Österreicher.

Der ES Troyes wurde auf die Leistungen des Youngsters aufmerksam und klopfte wegen eines Transfers in diesem Winter an. Altach stimmte zu, die Leihe abzubrechen - und der VfB freut sich über eine hübsche Ablöse. Wie Bild berichtet, fließen 2,6 Millionen Euro ins Ländle, Altach wird für den Leihabbruch davon aber mit 438.000 Euro entschädigt. In der offiziellen Transfermeldung lassen die Schwaben die Konditionen des Deals offen.

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth erklärte: "Spieleinsatzzeit ist das, was für Alexis und seine sportliche Entwicklung momentan am meisten zählt. Dies können wir ihm in unserer aktuellen sportlichen Situation nicht bieten. Insofern ist der Schritt für ihn nach Troyes eine gute Option und insgesamt für alle Beteiligten eine sinnvolle Entscheidung. Wir danken den Verantwortlichen des SCR Altach für ihr Entgegenkommen und wünschen Alexis Tibidi alles Gute für die Zukunft."

In Stuttgart hatte Tibidi noch einen Vertrag bis 2025. In 13 Pflichtspielen für die VfB-Profis konnte er keine Torbeteiligung verbuchen.

