Sehen Sie im Video: Bayern München gegen Borussia Dortmund – was Flick und Favre vom Top-Spiel erwarten.









O-Ton Hansi Flick, Trainer Bayern München: "Wenn man gegen Dortmund spielt, möchte man natürlich die Spiele gewinnen, weil es einfach ein deutsches Derby, wenn man so schön sagt, ein Klassiker ist. Ein Classico ist. Ein Derby nicht aber ein Classico. Und von daher ist es einfach immer eine Sache, wo jeder motiviert ist. Weil, wir wissen alle, nicht nur ganz Deutschland sondern die ganze Welt schaut dazu. Und deswegen ist es auch für uns eine besondere Motivation nochmal, in dieses Spiel zu gehen. Und wir sind ja wir immer sehr selbstbewusst, auch in die Qualität, die wir haben. Und deswegen werden wir auch da alles versuchen, dass wir dann am Samstag nach 90 Minuten als Sieger vom Platz gehen. Ich freue mich auf das Spiel, weil solche Spieler natürlich immer für jeden, ob das Trainer, ob das Spieler, Staff, aber auch die Fans, einfach ein Leckerbissen ist. Und von daher können wir uns auf dieses Spiel freuen." O-Ton Lucien Favre, Trainer Borussia Dortmund: "Sie sind insgesamt sehr, sehr gut trotzdem. Aber Sie pressen sehr hoch, klar sie, sie haben viel Risiko. Sie spielen fast bis zur Mittellinie und natürlich es hat seine positiven und negativen Seiten. Wenn man so hoch spielt, muss man aufpassen bei Kontern oder langen Bällen. Unsere zwei letzten Spiele gegen Bayern waren gut. Wir sollten vor ein paar Monaten mindestens 1-1 machen und auch im Supercup haben wir gut gespielt, das wissen wir. Wir müssen noch eine bessere Leistung machen und auch realistischer sein und wir müssen sehr gut verteidigen gegen diese Mannschaft."

Mehr