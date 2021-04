Ein Stück Fußballgeschichte kommt unter den Hammer. Dabei handelt es sich um ein Original-Trikot des legendären, eigenwilligen und weltberühmten argentinischen Fußballstars Diego Maradona , der Ende 2020 im Alter von 60 Jahren gestorben ist. Was es mit diesem Jersey auf sich hat, verrät Alex McNicoll vom Auktionshaus "Gotta Have Rock and Roll": "Also dieses Trikot ist das erste Trikot, das er jemals bei einem WM-Spiel getragen hat. Es stammt aus dem Spiel von 1982, Argentinien gegen Belgien, in Barcelona. Maradona war damals noch nicht die Legende, wie wir sie heute kennen. Aber für viele Leute ist das Spiel der Beginn seiner internationalen Karriere, die ihn bis hin zum WM-Sieg 1986 führte." Das Trikot erreichte die Organisatoren der Versteigerung über einen Journalisten, der es vom damaligen argentinischen Nationaltrainer Luis Menotti bekommen hatte. Der Wert wird vom Auktionshaus auf etwa 150.000 bis 200.000 US-Dollar geschätzt. Die Versteigerung findet online auf der Internetseite des Auktionshauses statt und geht über mehrere Tage.