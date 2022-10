Trainer Julian Nagelsmann erklärte auf der PK vor dem CL-Duell gegen Pilsen, wie wichtig es ist, den Rhythmus zu halten nach dem Sieg gegen Leverkusen. Und sprach über den Stand bei den derzeit fehlenden Kingsley Coman, Joshua Kimmich und Thomas Müller.

Kommenden Samstag reist der FC Bayern zum Klassiker nach Dortmund. Vor dem Gipfeltreffen in der Bundesliga steht für den Rekordmeister aber noch die Pflichtaufgabe gegen Viktoria Pilsen in der Champions League an. Mit dem dritten Gruppensieg im dritten Spiel könnte der FCB die Tür zum Achtelfinale schon weit aufstoßen - und ganz nebenbei einen neuen Rekord aufstellen: Es wäre das 31. Gruppenspiel in Serie ohne Niederlage. Derzeit hält man die Bestmarke von 30 ungeschlagenen Spielen noch gemeinsam mit Real Madrid.

Trainer Julian Nagelsmann erklärte auf der PK vor der Partie, wie wichtig es ist, den Rhythmus zu halten nach dem Sieg gegen Leverkusen. Und sprach über den Stand bei den derzeit fehlenden Kingsley Coman, Joshua Kimmich und Thomas Müller.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Video: Nagelsmann über Rhythmus vor Klassiker - und Coman, Kimmich & Müller veröffentlicht.