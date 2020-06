Sehen Sie im Video: Von Corona-Maßnahmen keine Spur – Hexenkessel bei Fußball-Derby in Belgrad.









In Zeiten von Corona waren es - vorsichtig ausgedrückt - ungewöhnliche Szenen, die sich am Mittwoch in einem Fußballstadion in Belgrad abgespielt haben. Im Halbfinale des serbischen Pokals kam es zum brisanten Stadt-Derby Roter Stern gegen Partizan Belgrad. Und mehr als 20.000 Fans waren auf den Tribünen dabei. Eigentlich sollten die Fans einen Meter Abstand zueinander halten. Doch das klappte überhaupt nicht. Tausende Fans feierten auf den Rängen dicht gedrängt und voller Emotionen. Wie bei diesem Derby üblich, wurde das Stadion in einen Hexenkessel verwandelt. Die Fans zündeten Pyrotechnik, Rauchschwaden zogen durch die Arena. Am Ende gewann Partizan mit 1:0. Und die Spieler ließen es sich nicht nehmen, gemeinsam mit ihren Fans zu feiern. Serbien ist bislang relativ glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen. Nach Zahlen der Weltgesundheitsorganisation haben sich rund 12.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 250 Menschen sind an Covid-19 gestorben.