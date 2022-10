Viele Ausfälle bei Gladbach: "Personelle Rahmenbedingungen nicht optimal"

Die Hoffnungen auf ein Blitz-Comeback haben sich zerschlagen: Yann Sommer und (wahrscheinlich auch) Jonas Hofmann werden Borussia Mönchengladbach gegen Union Berlin doch noch nicht zur Verfügung stehen.

Nach ihren Verletzungen aus dem DFB-Pokalspiel beim SV Darmstadt, hatte sich Daniel Farke in dieser Woche ganz leise Hoffnungen gemacht, dass Yann Sommer und/oder Jonas Hofmann womöglich schon an diesem Wochenende ihr Comeback feiern könnten. Die Genesungsprozesse der beiden Leistungsträger schreiten gut voran.

Am Freitag stellte sich jedoch heraus, dass sich die Blitz-Rückkehr des Duos nicht realisieren lässt. Sommer werde gegen die Eisernen definitiv ausfallen, wie Farke auf der Pressekonferenz bestätigte. Und auch bei Hofmann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht für Sonntag reichen: "Jonas hat bislang noch kein Mannschaftstraining absolviert. Zu 95 Prozent wird auch er nicht dabei sein können."

Neben dem Duo fehlen nicht nur die drei Langzeitverletzten Ko Itakura, Flo Neuhaus und Hanes Wolf, sondern auch Stefan Lainer (Corona), Manu Koné (Gelbsperre) und Torben Müsel (Bauchmuskelzerrung). "Hinter dem Einsatz von Nico Elvedi, der gestern das Training abbrechen musste, steht noch ein kleines Fragezeichen", ergänzte Farke zudem, der davon sprach, dass die personellen Rahmenbedingungen derzeit "nicht optimal" seien.

"Wir müssen, was die Besetzung der Startelf angeht, späte Entscheidung treffen", so der 45-Jährige. "Wir haben aktuell eine schwierige personelle Lage, aber die müssen wir so annehmen."

