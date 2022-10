Vor CL-Duell mit dem FC Bayern: Verletzungsschock bei Barça

Gavi und Sergi Roberto haben sich beim 4:0-Sieg von Barca gegen Athletic Bilbao verletzt und drohen für das CL-Duell gegen den FC Bayern auszufallen.

Vor dem Champions-League-Duell gegen den FC Bayern am Mittwoch muss der FC Barcelona zwei personelle Rückschläge verkraften. Golden Boy Gavi und Allrounder Sergi Roberto haben sich beim 4:0-Ligasieg gegen Athletic Bilbao verletzt.

Der FC Barcelona hat am Sonntagabend einen Kantersieg gegen Athletic Bilbao eingefahren und bleibt mit dem 4:0-Heimerfolg weiter auf den Fersen von Spitzenreiter Real Madrid. In der Champions League stehen die Katalanen dagegen vor dem Aus. Am kommenden Mittwoch gegen den FC Bayern muss Barça gewinnen, um zumindest theoretisch die Chance auf das Achtelfinale am Leben zu halten.

Gavi und Sergi Roberto verletzt

Angehen muss Trainer Xavi die Partie gegen den deutschen Rekordmeister wohl ohne zwei Spieler. Youngster Gavi, der am Freitag zum Golden Boy gekürt wurde, musste gegen Bilbao mit Schmerzen schon nach 34 Minuten vom Feld. Offenbar hatte sich der Mittelfeldspieler an der Leiste verletzt. Offen, ob er gegen die Bayern schon wieder auflaufen kann.

Noch schlimmer hat es wohl Allrounder Sergi Roberto erwischt. Der 30-Jährige klärte in der 83. Minute den Ball gegen Bilbaos Alex Berenguer, ehe er sich an die linke Schulter fasste. Roberto blieb bei seiner Grätsche im Rasen hängen und musste unter Tränen vom Platz getragen werden. Der Klub gab noch am Abend bekannt, dass er sich die Schulter ausgekugelt hat und auf unbestimmte Zeit ausfallen wird.

Xavi steht für die rechte Abwehrseite damit nur noch Hector Bellerin zur Verfügung. Andreas Christensen und Ronald Araujo sind ebenfalls verletzt. Neuzugang Jules Koundé dürfte im Abwehrzentrum gebraucht werden.

