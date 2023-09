Vorläufig suspendiert: Fußball-Profi Paul Pogba positiv auf Doping getestet

Bei Paul Pogba, französischer Weltmeister von 2018, ist bei einer Dopingprobe ein erhöhter Testosteron-Wert festgestellt worden. Sein Klub Juventus Turin hat ihn vorläufig suspendiert.

Der französische Fußball-Profi Paul Pogba ist wegen eines positiven Doping-Tests in Italien vorläufig gesperrt worden. Bei dem 30 Jahre alten Mittelfeldspieler sei ein erhöhter Testosteron-Wert festgestellt worden, teilte die italienische Anti-Doping-Agentur laut Nachrichtenagentur Ansa am Montag mit. Der Profi von Juventus Turin wurde daher vorläufig gesperrt. Je nach Ergebnis der B-Probe und Verlauf des Verfahrens droht ihm eine Sperre von bis zu vier Jahren. Juve bestätigte die Sperre ebenfalls. Der Klub behalte sich das Recht vor, die nächsten Verfahrensschritte zu bewerten, hieß es in der Mitteilung.

Die Probe wurde nach dem Serie-A-Spiel zwischen Juve und Udinese Calcio am 20. August genommen. Pogba kam in der Partie nicht zum Einsatz, saß beim italienischen Rekordmeister aber auf der Bank. Der 81-malige französische Nationalspieler läuft seit 2022 wieder für den Serie-A-Club auf, für den er bereits von 2012 bis 2016 gespielt hatte. Anschließend stand Pogba sechs Jahre beim englischen Rekordmeister Manchester United unter Vertrag. Für den zuletzt immer wieder verletzten Pogba ist die Sperre der nächste Rückschlag.