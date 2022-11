Wales gegen England: Übertragung, Stream, Team-News & Aufstellungen

Alle Infos zum WM-Gruppenspiel Wales - England im Überblick zusammengefasst.

In der WM-Gruppe B kreuzen am Dienstagabend Wales und England die Klingen. Während den Three Lions für den Einzug ins Achtelfinale ein Unentschieden reichen würde, müssen die Waliser für das Weiterkommen auf jeden Fall gewinnen. Endet das Parallelspiel zwischen dem Iran und der USA mit einem Unentschieden, würde Gareth Bale & Co. auch ein knapper Sieg reichen.



Alles Wissenswerte zur Partie gibt es hier auf einen Blick.

Wo spielt Wales vs. England?

Spielort: Al-Rayyan

Stadion: Ahmed bin Ali Stadium

Datum: 29. November 2022

Anpfiff: 20 Uhr

Wo wird Wales gegen England übertragen?

Deutschland: Magenta TV

Österreich: -

Schweiz: SRF 2

Wales - England: Direkter Vergleich

Wales: 14 Siege

England: 68 Siege

Unentschieden: 21 Unentschieden

Wales Team-News

Gegen den Vizeeuropameister müssen die Waliser ohne ihren Stammtorhüter Wayne Hennessey auskommen. Der 35-Jährige wurde bei der jüngsten 0:2-Niederlage gegen den Iran mit glatt Rot des Feldes verwiesen.

Wales: Voraussichtliche Aufstellung gegen England

Wales Startelf (3-5-2): Ward - Mepham, Rodon, Davies - Roberts, Allen, Ampadu, Wilson, Williams - Bale, Moore



Bank: Davies, Gunter, Lockyer, Cabango, Ramsey, Morrell, Williams, Thomas, Levitt, Colwill, Smith, Johnson, Harris, James

England Team-News

Kapitän Harry Kane wurde nach dem torlosen Unentschieden gegen die USA mit bandagiertem Knöchel gesichtet. Der Einsatz im letzten Gruppenspiel dürfte jedoch nicht in Gefahr sein.

England: Voraussichtliche Aufstellung gegen Wales

England Startelf (4-3-3): Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Bellingham, Foden - Saka, Kane, Rashford



Bank: Pope, Ramsdale, Walker, Alexander-Arnold, Dier, Coady, White, Henderson, Philips, Mount, Gallagher, Grealish, Sterling, Wilson, Maddison

Raus aus dem Abseits: Der 90min-Podcast zum Frauenfußball - Aktuelle Folge mit Charlotte Voll

Alles zur WM 2022 bei 90min:

Alle WM-News

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als Wales gegen England: Übertragung, Stream, Team-News & Aufstellungen veröffentlicht.